Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yehya Sarii (Saree), a annoncé que les forces armées yéménites ont mené 3 opérations spécifiques, ciblant 3 navires, dans le cadre de la quatrième phase d’escalade, en soutien au peuple palestinien dans la bande de Gaza.

M.Sarii a expliqué, dans un communiqué, que la première opération a visé le navire israélien MSC ALEXANDRA, dans la mer d’Oman, avec plusieurs missiles balistiques.

Il a ajouté que la deuxième opération a été menée par la Marine et la Force aérienne contre le navire YANNIS alors qu’il traversait la mer Rouge et la troisième a visé le navire israélien ESSEX avec plusieurs missiles en Méditerranée.

Le porte-parole des forces armées yéménites a renouvelé son avertissement aux entreprises qui traitent avec l’entité israélienne : « Vos navires, quelle que soit leur destination, seront ciblés dans la zone d’opérations déclarée ».

Lors de son discours du jeudi 23 mai, le chef du mouvement de résistance yéménite Ansarullah, M. Abdel Malek Badreddine al-Houthi, a affirmé que « les forces armées yéménites ont mené cette semaine 8 opérations, à l’aide de 15 missiles et drones, dans la mer Rouge, la mer d’Oman, le golfe d’Aden et dans l’océan Indien ».

Le chef d’Ansarullah a révélé que « le nombre de navires ciblés jusqu’à présent a atteint les 119, liés aux ennemis israéliens, américains et britanniques ».

Les forces armées yéménites poursuivent leurs opérations contre les navires israéliens et ceux se dirigeant vers les ports d’occupation dans les mers Rouge et Arabe, dans le golfe d’Aden et récemment en mer Méditerranée après le lancement de la quatrième phase d’opérations en soutien à Gaza.

Les forces yéménites ciblent également les navires américains et britanniques en riposte à leur agression répétée contre le Yémen.

Rappelons que des millions de manifestants manifestent chaque vendredi dans les gouvernorats yéménites pour protester contre l’agression israélienne en cours contre la bande de Gaza, depuis le 7 octobre 2023.