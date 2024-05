Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a déclaré que la participation massive des Iraniens aux cortèges funéraires du défunt président Ebrahim Raïssi a démontré la force de la République islamique.

L’Ayatollah Khamenei a fait ces commentaires lors d’une visite, mercredi soir, à la famille du président décédé qui a perdu la vie avec le ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et six de leurs compagnons dans un accident d’hélicoptère dans la province iranienne de l’Azerbaïdjan oriental, dimanche 19 mai.

Le Leader de la RII a déclaré que la participation massive du peuple iranien aux cortèges funéraires du défunt président « témoigne au monde entier du soutien du peuple iranien à la République islamique et à ses dirigeants ».

L’Ayatollah Khamenei a ainsi souligné que « le pouvoir de la République islamique émane profondément du peuple iranien ».

« La participation massive du peuple au cortège funèbre n’a pas été cachée aux invités étrangers et a démontré les racines populaires et la force de la République islamique », a déclaré l’Ayatollah Khamenei.

Le Leader de la RII a noté que le président Raïssi était un symbole de soutien à la Révolution islamique, qualifiant sa perte de « dommage lourd et irréparable pour le pays ».

L’Ayatollah Khamenei a également parlé de la gentillesse, de l’affection et du dévouement manifestés par les habitants de diverses villes à l’occasion du tragique accident d’hélicoptère. « Ces rassemblements qui comprenaient des prières et des invocations pour que le président et ses compagnons soient sains et saufs ont montré justement le lien fort qui existe entre le peuple, la Révolution et les principes de la Révolution islamique », a-t-il expliqué.

Le tragique accident d’hélicoptère a plongé l’Iran dans le choc et le chagrin et a généré une vague de soutien et de solidarité de la part des musulmans et des non-musulmans du monde entier.

Selon les estimations, plus de quatre millions de personnes à Téhéran et trois millions à Machhad ont participé aux cortèges funéraires du défunt président et de ses compagnons.

Ebrahim Raïssi a été inhumé dans le sanctuaire du 8e Imam de la lignée de la famille prophétique, l’Imam Reza, situé dans la mégalopole de Machhad.

Source: Avec PressTV