Les paroles du grand poète palestinien Tamim al-Barghouti sur l’opération guet-apens de Jabaliya :

((Ce qui se passe s’apparente à de la fiction des poètes épiques et aux miracles de l’Inconnu. L’armée israélienne, plus sa puissance augmente, plus elle faiblit… Comme un despote mythique maudit amputé par ses propres sabres qui le paralysent… Israël, depuis le début du second millénaire, sa violence s’exacerbe mais l’effet de sa violence s’estompe… Il faiblit parce qu’il devient plus fort… Israël, en tant que projet, est en perdition. Son navire coule et couleront avec lui tous ceux qui ont conclu avec lui les accords d’humiliation et de honte et peut-être toutes les cartes du colonisateur dans nos pays…

Ces dépravés arrogants, et avec eux, tous ceux qui viennent des mers les plus lointaines ainsi que leurs supplétifs et leurs larbins devraient en tirer la leçon : que Dieu est Le plus Grand !))