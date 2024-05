La République islamique d’Iran n’apportera aucun changement à sa politique étrangère concernant son soutien indéfectible à la Palestine et sa confrontation avec le régime israélien, a indiqué, le lundi 27 mai, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, lors de sa conférence de presse hebdomadaire à Téhéran.

Nasser Kanaani a exprimé une fois de plus ses condoléances pour la mort en martyr du président Ebrahim Raïssi, du ministre des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian et de leurs six compagnons lors d’un accident d’hélicoptère, le 19 mai.

« Soutenir la Palestine et affronter le régime sioniste font partie des principes fondamentaux de la politique étrangère iranienne, qui découlent de la Constitution et des directives du Leader [de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei] », a-t-il déclaré.

Malgré l’accident tragique du martyre du président Raïssi et de ses compagnons, le soutien de la République islamique d’Iran à la Palestine ne sera ni arrêté ni perturbé, a-t-il précisé, avant de souligner que Téhéran poursuivrait son soutien juridique, diplomatique et international à la Palestine, ce qui constituait une responsabilité morale.

À noter que M. Raïssi, M. Amir-Abdollahian et six autres personnes sont tombés en martyr le 19 mai, lorsque leur hélicoptère s’est écrasé dans le nord-ouest du pays près de la frontière avec la République d’Azerbaïdjan. Leurs corps ont été retrouvés le lendemain après une grande opération de recherche.

Les deux hommes ont défendu les droits des Palestiniens sur la scène régionale et internationale et salué la résistance des Palestiniens face au régime d’occupation israélien et à sa guerre criminelle dans la bande de Gaza au cours des huit derniers mois.

Ailleurs dans ses remarques, le porte-parole iranien a mis l’accent sur la responsabilité « juridique et morale » de la communauté internationale vis-à-vis des crimes du régime israélien à Gaza.

Déclarant que le régime sioniste viole les conventions internationales, Nasser Kanaani a indiqué que la Cour internationale de Justice (CIJ) a ordonné la fin immédiate de l’agression militaire du régime contre la ville de Rafah, dans le sud de Gaza.

« Il existe toutes les bases juridiques et internationales nécessaires pour mettre fin à la guerre, mais il est évident que ce qui s’est passé [à Gaza] au cours de ces derniers mois est le résultat du soutien de certains pays, notamment des États-Unis, au régime sioniste », a-t-il ajouté.

Vendredi 24 mai 2024, la Cour internationale de Justice, la plus haute juridiction des Nations unies, a annoncé qu’Israël devrait immédiatement mettre un terme à son offensive militaire et à toute autre action dans le gouvernorat de Rafah qui pourrait infliger au groupe des Palestiniens de Gaza des conditions de vie susceptibles d’entraîner sa destruction physique, en tout ou en partie.

En tant que principal allié du régime israélien, a déclaré Nasser Kanaani, le gouvernement américain faisait fi des décisions des organismes juridiques et internationaux.

Le porte-parole a exhorté toutes les nations à demander constamment à leurs gouvernements d’œuvrer pour mettre fin à la guerre israélienne contre la bande de Gaza.

Depuis le 7 octobre 2023, date à laquelle ‘Israël’ a déclenché une guerre dévastatrice contre la bande de Gaza, à la suite de l’opération Déluge d’Al-Aqsa du Hamas, au moins 36 050 Palestiniens, principalement des enfants et des femmes, ont été tués en martyr et plus de 81 026 autres blessés.

Cette offensive brutale bénéficie du soutien militaire et politique sans réserve de la part des alliés occidentaux du régime israélien, notamment des États-Unis.

« Renforcement des liens avec les pays voisins, un acquis du gouvernement de Raïssi »

Le porte-parole iranien a indiqué que la résolution des malentendus et le développement des relations avec les pays voisins, en particulier les États riverains du golfe Persique, faisaient partie des acquis de la politique stratégique du gouvernement du défunt président Raïssi.

Dans la foulée, Kanaani a fait référence aux remarques du roi de Bahreïn Hamed ben Issa Al Khalifa concernant la volonté de Manama de reprendre les relations diplomatiques avec Téhéran.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a salué le message de condoléances du roi de Bahreïn et la présence du ministre des Affaires étrangères du pays arabe aux cortèges funéraires du président Raïssi et de ses compagnons.

« L’Iran attache de l’importance à l’Afrique »

S’attardant sur l’importance de promouvoir les relations avec les pays africains, Nasser Kanaani a déclaré que le gouvernement iranien attachait de l’importance à l’Afrique en tant que « continent d’opportunités ».

À cet égard, il a affirmé que le récent accident tragique en Iran ne perturberait pas l’expansion des relations avec les États africains.

« Aucun changement dans les négociations indirectes de l’Iran pour lever les sanctions »

Le diplomate a déclaré que la République islamique d’Iran n’a apporté aucun changement dans son approche des pourparlers indirects visant à lever les sanctions et à ramener toutes les parties à leurs engagements conformément à l’accord nucléaire de 2015, connu sous le nom du Plan global d’action commun (PGAC).

« Nous poursuivrons nos efforts dans le même cadre », a ajouté Kanaani.

Source: Avec PressTV