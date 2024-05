Le secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, a affirmé aujourd’hui mardi que le massacre de Rafah « a démaquillé le visage de cet ennemi dont l’Occident a tenté d’embellir de toute sorte de produits afint de présenter l’entité israélienne comme une entité polie, démocratique, morale ».

S’exprimant à l’occasion de la céremonie de reception des condoléances pour le décès de sa mère, Sayyed Nasrallah a affirmé que « le massacre de Rafah a prouvé encore une fois la monstruosité et la férocité de l’ennemi mais aussi sa trahison car il a prétendu que les déplacés gazaouis pouvaient se réfugier dans des zones sures sauf qu’il les a bombardées », soulignant que « parfois nous sommes face à un ennemi qui a certaines considérations morales mais là nous sommes face à un ennemi sans valeurs, ni morale, un monstre féroce qui a surpassé les nazis ».

Il a insisté sur « l’importance de condamner les horribles massacres, qui doivent être une raison forte pour que le monde fasse pression pour mettre fin à l’agression contre la bande de Gaza », notant que « l’horrible massacre de Rafah doit réveiller tous les peuples insouciants et silencieux de ce monde ».

Sayyed Nasrallah a expliqué que l’hypocrisie des États-Unis d’Amérique à l’égard de Rafah « a joué un rôle majeur au cours des dernières semaines pour encourager ce massacre », ajoutant « qu’ Israël défie la volonté du monde, de la communauté internationale et de la Cour de internationale de justice, qui a ordonné l’arrêt de l’attaque contre Rafah ».

Il s’est adressé aux pays qui ont normalisé avec l’occupation en leur demandant : « Allez-vous normaliser avec ces perfides , ces traîtres, ce monstre sanguinaire dont la férocité n’a pas de limites ? »

Et de poursuivre : « les enfants de Rafah et leurs mères crient dans les oreilles de ceux qui sont inconscients, ignorants et déconnectés de la réalité, et déniant les réalités quotidiennes, le sang des enfants a entâché sur leurs visages » notant que « les massacres israéliens doivent être un exemple pour nous , et pour ceux qui parient sur la communauté internationale et les lois internationales pour protéger le Liban ».

Il a noté : « Regardez la communauté internationale, à quel point elle est impuissante et faible, et elle se contente de publier des déclarations d’inquiétude et des condamnations . Est-ce que ces condamnations ont protegé les enfants palestiniens? »

Par ailleurs, le secrétaire général du Hezbollah a affirmé que le massacre de Rafah et les folies commises par l’ennemi « accéléreront la défaite, l’effondrement et la disparition de l’entité », soulignant « qu’il n’y a pas d’avenir pour cette entité nazie dans notre région « .

Le discours de Sayyed Nasrallah intervient au moment où l’occupation poursuit ses violents bombardements aériens, via l’artillerie et les drones, sur la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza.

Source: Médias