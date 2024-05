Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé que les forces de défense aérienne ont réussi à abattre un avion américain, MQ9 , alors qu’il effectuait des missions hostiles dans l’espace aérien de Maarib.

Le général de brigade Saree a ajouté mercredi dans un communiqué que l’avion a été abattu par un missile sol-air de fabrication locale.

Il a expliqué : « L’opération visant à abattre l’avion a eu lieu quelques jours seulement après qu’un autre avion du même type ait été abattu dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Bayda ».

Quelques heures auparavant, Saree a annoncé que les forces navales, bakistiques et aériennes ont mené 6 opérations, alors que 3 navires ont été ciblés en mer Rouge : le destroyer LAAX, qui le navire Sealady et le MOREA, ont été directement touchés et gravement endommagés, avec un certain nombre de missiles marins, balistiques et aériennes ».

Concernant les opérations en mer d’Oman, Saree a déclaré que les navires américains ALBA et Maersk HARTFOFD ont été ciblés par un certain nombre de missiles et de drones.

Il a ajouté que la sixième opération militaire a visé le navire MINERVA ANTONIA en mer Méditerranée, avec un certain nombre de missiles ailés.

Il y a quelques jours, le général de brigade Saree a rapporté qu’un avion américain MQ-9 a été abattu dans l’espace aérien du gouvernorat d’Al-Bayda, en guise de soutien au peuple palestinien et en réponse à l’agression américano-britannique contre le Yémen.

Ainsi, les forces armées yéménites ont réussi à abattre 6 avions MQ-9, lors de la bataille de la Conquête promise et du Saint Jihad, depuis que le Yémen a déclaré sa solidarité avec Gaza.

Cela s’inscrit dans le contexte de la quatrième phase d’escalade contre l’occupation israélienne, que le Yémen a entamée il y a peu de temps, qui a affirmé que des opérations majeures seraient menées par les forces armées yéménites.

Source: Médias