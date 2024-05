Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei s’est adressé dans une lettre aux jeunes et aux étudiants pro-palestiniens des États-Unis d’Amérique, saluant leur combat anti-sioniste et les considérant comme faisant partie du Front de la Résistance.

Au nom d’Allah, le Tout-Miséricordieux, le Très-Miséricordieux

J’écris cette lettre aux jeunes dont la conscience éveillée les a motivés à soutenir les enfants et les femmes innocents de Gaza.

Aux chers jeunes étudiants des États-Unis d’Amérique !

Ceci est le message de notre empathie et de notre solidarité avec vous. Vous vous êtes placés actuellement, du bon côté de l’histoire dont une nouvelle page est sur le point de s’ouvrir.

Vous faites actuellement partie du Front de la Résistance et avez engagé une bataille honorable malgré la pression incessante de votre gouvernement qui affiche ouvertement son soutien au régime sioniste, usurpateur et cruel.

Dans un endroit loin de vous, le grand Front de la Résistance, est engagé dans le combat depuis de nombreuses années, partageant les mêmes idées et les mêmes émotions que celles que vous exprimez aujourd’hui. Le but de ce combat est de mettre fin à l’oppression flagrante qu’un réseau terroriste impitoyable, connu sous le nom de sionisme, impose à la nation palestinienne depuis de nombreuses années. Après avoir envahi son pays, ils [les sionistes] l’ont soumise aux pressions et aux actes de torture les plus sévères.

Le génocide perpétré aujourd’hui par le régime d’apartheid sioniste, s’inscrit dans la continuité du comportement extrêmement oppressif dont il fait preuve depuis de nombreuses décennies. La Palestine est un territoire indépendant avec une nation composée de musulmans, de chrétiens et de juifs, et une longue histoire.

Après la Seconde Guerre mondiale, avec l’aide du gouvernement britannique, le réseau capitaliste sioniste a progressivement introduit plusieurs milliers de terroristes sur ce territoire. Ils ont attaqué les villes et les villages, soit en tuant des dizaines de milliers de personnes, soit en les déplaçant vers les pays voisins. Ils les ont expulsés de leurs maisons, de leurs marchés et de leurs terres agricoles, et ont établi un gouvernement connu sous le nom d’Israël, sur le territoire palestinien occupé.

Le plus grand appui de ce régime usurpateur – après le soutien initial fourni par l’Angleterre – a été le gouvernement des États-Unis, qui a continuellement fourni au régime [sioniste] un soutien politique, économique et militaire. Avec une insouciance impardonnable, il a ouvert la voie au régime sioniste pour produire des armes nucléaires et l’a aidé dans ce domaine.

Dès le premier jour, le régime sioniste a utilisé une politique de main de fer contre le peuple palestinien sans défense, et a intensifié, jour après jour, la brutalité, la terreur et la répression [des Palestiniens], au mépris de toutes les valeurs morales, humaines et religieuses.

Le gouvernement américain et ses alliés n’ont même pas une seule fois, froncé les sourcils face à ce terrorisme d’État et cette oppression continue. Aujourd’hui, certaines déclarations du gouvernement des États-Unis concernant les crimes horribles qui ont lieu à Gaza, sont plus hypocrites que sincères.

Le Front de la Résistance a émergé du cœur de cet espace sombre et rempli de désespoir, et l’établissement du gouvernement de la République Islamique d’Iran a conduit à son expansion et à son renforcement.

Les dirigeants sionistes internationaux, qui possèdent la plupart des médias, aux États-Unis et en Europe, ou les contrôlent par le biais de l’argent ou de la corruption, ont qualifié cette courageuse résistance humaine de « terrorisme ». Une nation qui se défend contre les crimes des occupants sionistes est-elle terroriste ?! Par ailleurs, fournir des aides humaines à cette nation et la renforcer peuvent-ils être considérés comme des actes de terrorisme ?

Les dirigeants du camp mondial de domination et de tyrannie n’ont pas le moindre respect pour les concepts humains. Ils qualifient le régime terroriste et impitoyable israélien de régime qui recourt à la légitime défense, tout en qualifiant de terroriste la Résistance palestinienne qui défend sa liberté, sa sécurité et son droit à l’autodétermination.

Je tiens à vous assurer que la situation est sur le point de changer. Un sort différent attend la région sensible de l’Asie de l’Ouest. De nombreuses consciences se sont réveillées à l’échelle mondiale, et la vérité est en train de se révéler.

Le Front de la Résistance s’est renforcé et il se renforcera encore davantage.

Une nouvelle page de l’histoire est sur le point de s’ouvrir.

A côté de vous, les étudiants de dizaines d’universités aux États-Unis, la population et les universités d’autres pays se sont également soulevées. Le soutien et l’appui que les professeurs d’université ont apportés à vous, les étudiants, constituent un événement important et marquant. Cela peut, dans une certaine mesure, être une source de réconfort face à la brutalité policière du gouvernement et aux pressions qu’il exerce sur vous. De mon côté, je sympathise avec vous, les jeunes, et j’apprécie votre résistance.

Le Coran nous enseigne, à nous musulmans, et à la communauté mondiale, de nous tenir fermement sur la voie de la Vérité : « Tiens-toi donc fermement comme il t’a été commandé » (Coran 11 : 112) ; et la leçon du Coran pour nous, en ce qui concerne les interactions humaines, est que « Vous n’opprimez personne, et vous ne serez point opprimés » (Coran 2: 279).

En apprenant et en suivant ces instructions et des centaines d’autres instructions similaires, le Front de la Résistance avancera et sera victorieux, avec l’autorisation de Dieu.

Je vous conseille de vous familiariser avec le Coran.

Sayed Ali Khamenei

25 mai 2024

Source: Avec PressTV