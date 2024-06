Le porte-parole des forces armées yéménites a déclaré que deux opérations conjointes avaient été menées en coopération avec la Résistance islamique irakienne contre le régime sioniste dans le port de Haïfa.

Lors d’une conférence de presse, le jeudi 6 juin, le général Yehya Sarii a annoncé « qu’au cours de la première opération, deux navires transportant des équipements militaires avaient été attaqués dans le port de Haïfa. Lors de la seconde, a-t-il indiqué, un navire ayant violé l’interdiction d’accès au port de Haïfa a été ciblé ».

Il a précisé que « ces deux opérations avaient été exécutées en utilisant un escadron de drones, qui ont touché leur cible avec une précision inégalée » ajoutant « qu’une série d’opérations conjointes d’une intensité jamais vue auparavant serait menée contre l’ennemi israélien au cours de la période à venir ».

Le général Sarii a également annoncé que « l’opération conjointe au port de Haïfa avait été lancée en représailles aux actes criminels de l’ennemi sioniste à Rafah ».

Il a exhorté toutes les armées arabes à se joindre à l’opération de soutien à la résistance palestinienne pour s’acquitter de leur devoir religieux et humanitaire envers le peuple palestinien.

Ces derniers mois et en signe de solidarité envers la résistance du peuple palestinien à Gaza, l’armée yéménite a attaqué en mer Rouge et dans le détroit de Bab al-Mandeb plusieurs navires américains, britanniques et israéliens se dirigeant vers les territoires occupés.

Le porte-parole des forces armées yéménites avaient précédemment souligné que les attaques de la Résistance yéménite contre des cibles et navire israéliens ne s’arrêteront pas tant que l’agression israélienne contre la bande de Gaza n’aura cessé.

Source: Avec PressTV