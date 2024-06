Une nouvelle enquête publiée sur le site d’information britannique UnHerd révèle que plus de la moitié (54 %) des Britanniques âgés de moins de 25 ans, pensent qu’Israël devrait cesser d’exister.

Dans la tranche d’âge 25-34 ans, 35 % pensent de la même manière, tout comme 12 % des 45-54 ans et 7 % des 65 ans et plus.

La moitié des 18-24 ans ont répondu que le gouvernement israélien est responsable de la guerre contre la bande de Gaza, 25 % que la responsabilité incombe au Hamas, 15 % que les colons israéliens en sont responsables et seulement 8 % que les Palestiniens sont fautifs.

En outre, 38 % des personnes interrogées ont déclaré que la guerre dans la bande de Gaza les intéressait davantage que la guerre en Ukraine, tandis que 19 % s’intéressent davantage au conflit russo-ukrainien.

Le cessez-le-feu prôné par la communauté internationale bénéficie d’un large soutien parmi les Britanniques de tous âges.

Plus de 36000 Palestiniens, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombés en martyre suite aux bombardements israéliens contre Gaza qui ont débuté depuis le 7 octobre.