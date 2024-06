Le commandant de la division Gaza de l’armée d’occupation israélienne, Avi Rosenfeld, a démissionné après avoir reconnu son échec face à la résistance dans la bande de Gaza, plus de 8 mois après le déclenchement de l’opération Déluge d’Al-Aqsa.

Rosenfeld a admis « qu’il a échoué dans la mission de sa vie, qui est de protéger la bande de Gaza », soulignant la nécessité que « chacun assume ses responsabilités » dans l’échec israélien depuis le 7 octobre.

Il convient de noter que les combattants de la résistance palestinienne ont pu prendre d’assaut le quartier général de la division de Gaza le 7 octobre, au début du Déluge d’Al-Aqsa.

Plusieurs rapports et enquêtes ont montré que les résistants étaient bien informées des positions israéliennes dans l’enveloppe de Gaza, tandis que l’armée d’occupation faisait preuve de confusion, de mauvaises performances et d’une mauvaise organisation, en l’absence de tout plan de combat, au point de pousser les soldats à s’appuyer sur les réseaux sociaux pour déterminer leurs objectifs.

Les enquêtes ont également prouvé qu’il y a eu un échec catastrophique des renseignements et un échec majeur de l’occupation face à l’attaque de la résistance dans la bande de Gaza, en plus du massacre par « Israël » lui-même d’un certain nombre de ses colons dans la bande de Gaza.

Selon une enquête menée par l’armée d’occupation, elle s’est rendu compte que l’emplacement du quartier général de commandement de la division de Gaza, directement à la frontière, nuisait à sa capacité de commandement et de contrôle, jusqu’à ce qu’il soit complètement neutralisé pendant les combats.

