La résistance islamique, bras armé du Hezbollah a annoncé avoir tiré des missiles sol-air en direction d’un avion militaire israélien qui a violé l’espace aérien sud-libanais et l’a obligé à battre en retraite.

Cette opération fait partie des opérations anti israéliennes de la résistance libanaise de ce dimanche.

Elle a aussi indiqué avoir réalisé une attaque aérienne « à l’aide d’une escadrille de drones d’assaut (suicide) contre le siège de commandement de la brigade d’artillerie stationnée à Odem, dont les locaux destinés aux officiers et soldats israéliens ». Dans son communiqué la résistance a indiqué avoir frappé sa cible, indiquant que son opération est « une riposte aux agressions israéliennes contre les villages du sud ».

Il est aussi question dans ces communiqués d’un bombardement contre les pièces d’artillerie à al-Za’oura dans le Golan syrien également « en riposte aux agressions de l’ennemi israélien contre les villages de Aitaroune et de Markaba. »

La Résistance a aussi revendiqué trois autres opérations en soutien au peuple palestinien et à sa résistance : contre le site israélien al-Ramtha, dans les collines de Kfarchouba , contre le site Berket Richa, sa garde et ses équipements d’espionnage, et contre les positions Rweisat al-Alam et al-Sammaqa dans les collines de Kfarchouba, .

La Résistance islamique a aussi annoncé le martyre « du combattant sur la voie d’al-Qods », Ali Khalil Hamad, originaire de la localité de Aitaroune au sud du Liban.

Samedi, la résistance libanaise avait revendiqué 11 opérations dont une contre une maison ou les militaires israéliens dans la colonie de Kfar Yuval. Elle a diffusé ses images vidéo ce dimanche.

Elle avait aussi samedi bombardé le siège al-Sahl, dans la caserne Beit Hlel avec des projectiles Falaq 2.

