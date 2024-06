Le rapporteur spécial de l’ONU sur le droit au logement, Balakrishnan Rajagopal a critiqué les pays qu’il accuse de partialité dans l’offensive israélienne sur Gaza, suite à l’attaque meurtrière de Tel Aviv contre le camp de réfugiés de Nuseirat dans l’enclave palestinienne.

« Les pays qui célèbrent la libération de quatre otages israéliens sans dire un mot sur les centaines de Palestiniens tués et les milliers de personnes détenues arbitrairement par Israël ont perdu leur crédibilité morale pendant des générations et ne méritent pas de faire partie d’un organe des droits de l’homme de l’ONU», a déclaré Balakrishnan Rajagopal sur X évoquant l’attaque qui a eu lieu, le samedi 8 juin.

Plus tôt, l’armée d’occupation israélienne avait annoncé qu’elle avait lancé des attaques sur divers endroits dans la partie centrale de la bande de Gaza et qu’elle avait réussi à sauver quatre captifs vivants dans deux zones différentes.

Citant un responsable américain, CNN a rapporté qu’une unité américaine en ‘Israël’ avait contribué à la libération des 4 otages.

Le bureau des médias du gouvernement basé à Gaza a déclaré qu’au moins 210 Palestiniens sont tombés en martyre et plus de 400 autres ont été blessés samedi dans de graves frappes aériennes israéliennes ciblant le camp de réfugiés de Nuseirat, les zones situées à l’est de Deir al-Balah et les camps d’al-Bureij et d’al-Maghazi dans le centre de Gaza, coïncidant avec une soudaine incursion de véhicules militaires à l’est et au nord-ouest de Nuseirat.

‘Israël’ poursuit son offensive brutale contre Gaza depuis le 7 octobre 2023, et malgré une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU exigeant un cessez-le-feu immédiat.

Depuis, plus de 36 800 Palestiniens sont tombés en martyre à Gaza, pour la plupart des femmes et des enfants, et plus de 83 500 autres ont été blessés, selon les autorités sanitaires locales.

Huit mois après le début de la guerre israélienne, de vastes étendues de Gaza étaient en ruines au milieu d’un blocus paralysant l’accès à la nourriture, à l’eau potable et aux médicaments.

‘Israël’ est accusé de génocide par la Cour internationale de Justice, dont le dernier arrêt a ordonné à Tel-Aviv de suspendre immédiatement son offensive contre la ville méridionale de Rafah, où plus d’un million de Palestiniens avaient cherché refuge pour fuir la guerre.