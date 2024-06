La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah a abattu un 7eme drone israélien dans l’espace aérien du sud du Liban depuis le début du conflit le 8 octobre.

Dans son communiqué, elle a précisé que le drone abattu est un Hermès 900, « qui exécutait des offensives contre nos régions », indiquant avoir utilisé « des armes de défense aériennes ».

C’est le 3eme Hermès 900 abattu par la résistance, dans l’espace aérien des régions sud-libanaises frontalières, notamment à Der Mimas, Deir Kifa et les hauteurs d’al-Rayhane.

Les deux autres abattus sont des Hermès 450, également abattus dans les hauteurs d’al-Rayhane, et les deux derniers des Sky Lark abattus sur la ligne frontalière.

Deux attaques aux drones contre 2 QG

Par ailleurs, la résistance libanaise a rendu compte de deux attaques aux drones contre des QG de l’armée d’occupation israélienne.

Naharia

Le premier est le QG actualisé de la Division 146 de l’armée d’occupation israélienne à l’est de Naharia, qui a été récemment installé, après un déplacement de la région de Ga’aton qui avait été bombardé. Il a fait l’objet d’une attaque aérienne au moyen de drones contre, qui l’ont détruit et provoqué un feu, « causant des tués et de blessés certains », selon le communiqué.

Le texte précise que cette opération s’inscrit dans la cadre de soutien à Gaza et à sa résistance et en riposte aux agressions israéliennes contre les deux villages sud-libanais Markaba et Aïtaroune du samedi 8 juin.

Dans la seconde opération, «en soutien à Gaza et à sa résistance », la résistance a attaqué le quartier général de la division du Golan, 210 Sha’al, à l’aide une escadrille de drones d’assaut (suicide) et un incendie s’y est déclaré. Des médias israéliens ont rapporté que deux drones ont explosé au nord du Golan causant un incendie dans la région, après une tentative d’interception de l’armée qui a échoué.

Des bâtiments de militaires attaqués et des incendies

La résistance a en outre revendiqué « des tirs avec des armes appropriées » contre des bâtiments où des militaires israéliens sont installés dans les deux colonies Menara et Yir’on en Haute Galilée occupée.

Dans la première, ont été touchés deux bâtiments selon le communiqué de la résistance et un seul dans la seconde.

Le texte indique que ces deux opérations sont « en soutien au peuple de Gaza et à sa résistance vaillante » et en riposte aux agressions israéliennes contre le sud du Liban « surtout à Houla et Chebaa »

Les autres communiqués de la résistance ont rendu compte de tirs contre des soldats dans la colonie d’Avivim et la caserne de Ramim, également en Haute Galilée. « En soutien à Gaza et sa résistance »

La radio militaire israélienne a fait état d’incendies dans la colonie de Yir’on suite à des tirs de deux obus anti blindés, ainsi qu’à Avivim et Menara.

Deux autres opérations en soutien à Gaza ont visé la position Bayad Blida, dans la matinée et dans l’après-midi, à l’aide d’un drone d’assaut puis de projectiles.

Une autre attaque contre « la position de Radar dans les hameaux libanais occupés de Chebaa, ses gardes et ses équipements techniques et d’espionnage avec des obus d’artillerie et des projectiles guidés », a été annoncée en soutien à Gaza et à sa résistance et en riposte aux agressions israéliennes notamment contre la localité de Chebaa.

En fin d’après-midi, la résistance a fait état d’une 3ème attaque contre un bâtiment de militaires israélien dans la colonie de Shtoula (Chtoula), en soutien au peuple de Gaza et à sa résistance et en riposte aux agressions israéliennes contre le sud du Liban notamment à Aïtaroune et Aïta al-Chaab.

Un incendie sur un navire à Haïfa

En outre, les médias israéliens ont fait état d’un incendie dans un navire arraisonné dans le port de Haïfa occupée mais dont les causes sont encore inconnues.

Dimanche, la résistance avait réalisé 7 opérations anti israéliennes. Dans l’une d’entre elle, elle a tiré un missile anti aérien contre un avion de chasse israélien dans l’espace aérien sud-libanais, le contraignant à battre en retraite.

Elle a publié ce lundi les images vidéo de l’opération contre la position de Birket Risha.

