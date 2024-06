Le site américain Axios a révélé que le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne s’est réuni en début de cette semaine à Bahreïn avec ses homologues de plusieurs armées arabes pour discuter de la coopération régionale en matière de sécurité.

Citant deux sources ayant participé à cette réunion, le site poursuit que « cette réunion, tenue sous les auspices du commandement central américain, n’a pas été divulguée en raison des sensibilités politiques régionales autour de la guerre à Gaza ».

Le général Herzi Halevy, chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, a participé à la réunion, aux côtés du général américain Michael Erik Kurilla.

La réunion montre que le dialogue militaire et la normalisation entre ‘Israël’ et les pays arabes se poursuivent sous le commandement central américain malgré la guerre génocidaire israélienne contre la bande de Gaza.

Outre Kurilla et Halevy, la réunion de lundi à Manama a regroupé des généraux de haut rang de Bahreïn, des Émirats arabes unis, d’Arabie saoudite, de Jordanie et d’Égypte.

Le site américain indique que le commandement central américain n’a pas immédiatement répondu aux questions liées à la réunion.

Ces dernières années, le Commandement central américain et le Pentagone ont travaillé avec les armées de la région pour renforcer la coopération et la normalisation dans le domaine de la défense aérienne et antimissile.

Les responsables américains ont déclaré que la coopération comprenait également la participation active de la Jordanie et de l’Arabie saoudite à l’interception de missiles et de drones qui ont traversé leur espace aérien après avoir été lancés depuis l’Iran, l’Irak et le Yémen contre ‘Israël’.