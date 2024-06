« La campagne menée par les États-Unis contre le Yémen est devenue la bataille navale la plus intense à laquelle la marine américaine ait été confrontée depuis la Seconde Guerre mondiale », selon des commandants et des experts américains interviewés par des journalistes d’Associated Press, qui ont visité des navires américains stationnés au large du Yémen ces derniers jours.

S’exprimant à bord de l’USS Labone, l’un des destroyers lance-missiles participant actuellement à la campagne, le directeur d’AP News pour le Golfe et l’Iran, John Gambrell, a affirmé que « les Yéménites lancent des attaques presque quotidiennement ».

Gambrell a souligné que « le destroyer américain est ici depuis un mois et qu’il a accompagné des navires américains et d’autres navires à travers la mer Rouge, Bab al-Mandab et le golfe d’Aden ».

Gambrell a souligné que les Américains « ont vu les Yéménites lancer des missiles balistiques, des missiles de croisière et des drones », expliquant que « ce couloir très fréquenté de la mer Rouge est désert de navires commerciaux et le trafic a considérablement diminué via le canal de Suez ».

Cela intervient alors qu’un rapport de la Defense Intelligence Agency des États-Unis a révélé que « le nombre d’attaques navales menées par les forces armées yéménites depuis le 19 novembre 2023 jusqu’à aujourd’hui, dans la mer Rouge et dans le golfe d’Aden, n’est pas inférieur à 175 attaques ».

Le rapport a indiqué que « le transport de conteneurs dans la mer Rouge a diminué de 90 % », soulignant que « 29 grandes sociétés énergétiques et maritimes ont modifié leurs méthodes pour éviter les attaques ».

Source: Médias