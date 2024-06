Le chef du Conseil politique du mouvement Al-Nujabaa en Irak, Cheikh Ali Al-Asadi, a répondu aux menaces de la nouvelle ambassadrice américaine en Irak, Tracy Jacobson, de cibler la résistance, soulignant que « les États-Unis sont un État occupant et ne respecte que le langage de la force ».

Dans son tweet sur la plateforme X, Al-Assadi s’est adressé à l’ambassadrice américaine en disant : « Vous devez être conscient et savoir que les jours sont comptés entre nous et vous verrez qui a le dernier mot ».

Al-Asadi a accusé les politiciens irakiens de « patauger et de se laisser entraîner dans les ambitions et les violations américaines, et de négliger de protéger la souveraineté et l’indépendance de l’Irak ».

Jacobson, la candidate du président américain Joe Biden au poste de nouvel ambassadeur américain en Irak, a assisté à une audition devant la commission des relations étrangères du Sénat américain et a présenté ses plans d’action attendus à Bagdad, déclarant que « la principale menace pour la stabilité et la souveraineté de l’Irak réside dans les milices alliées à l’Iran » selon ses termes.

Jacobson a déclaré que « si elle est nommée, elle utilisera « tous les outils américains pour affronter ces groupes et œuvrer pour mettre fin à l’influence de l’Iran ».

Source: Médias