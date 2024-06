Au lendemain des déclarations du chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne selon lequel la Brigade de Rafah a été démantelée, les Brigades al-Qassam du Hamas ont déclaré, images à l’appui, avoir utilisé pour la première fois un missile anti char au laser de type Red Arrow israélien dans la région de Tal Z’areb dans la ville de Rafah au sud de la bande de Gaza.

Dans les images vidéo diffusées par les Qassam, on peut voir un combattant palestinien régler son tir du lance missile en question en direction d’un véhicule d’ingénierie de l’OFK, puis ouvrir le feu, le frappant de plein fouet.

On peut voir aussi une seconde attaque visant à l’aide du système de projectile Rajjoum les forces de secours israéliennes, dans le même endroit.

Le Red Arrow

Le Red Arrow est une arme lance-missile anti-blindée chinoise, produite dans les années 1980, à la fin de la guerre froide, pour être similaire au système américain TOW et au français Milan.

Dans les détails opérationnels, ce missile nécessite un guidage via un faisceau laser que le lanceur de missile fixe sur la cible depuis son lancement jusqu’à sa frappe.

La portée de ce missile est comprise entre 3 000 et 4 000 mètres selon les versions et son poids total est de 22 kilogrammes, tandis que le poids de sa charge militaire est de 2 kilogrammes et jusqu’à 3 kilogrammes selon les différents types.

En plus de son pays d’origine, la Chine, il existe une version pakistanaise, et elle est utilisée par de nombreux pays du Moyen-Orient, notamment par la Syrie et le Soudan. Le Hezbollah en a déjà exposé une copie lors d’une exposition militaire dans la ville de Baalbek au Liban.

S’il avait été utilisé avant

Selon l’expert militaire de la chaine qatarie al-Jazeera, Fayez al-Dwayri si la résistance palestinienne avait utilisé le Red Arrow au début de la guerre, elle aurait causé des dommages bien plus importants aux Israéliens, surtout dans la région de Bani Sahla.

Selon lui, si elle possède des stocks suffisants de ces missiles, les véhicules seraient une proie facile pour elle.

Les Qassam ont en outre diffusé dans une autre vidéo les images de confiscation d’un drone de type Evo Max qui larguait des bombes sur les maisons des civils au centre de la bande de Gaza.

« Halevi ne dit pas la vérité »

Par ailleurs, des médias israéliens ont mis en doute les déclarations du chef de l’état-major de l’armée israélienne Herzi Halevi selon lesquelles la brigade de Rafah a été démantelée.

« Cette brigade n’a pas été démantelée mais s’est déplacée vers un autre endroit via les tunnels et avec elle les otages israéliens », a déclaré Noam Amir, le chroniqueur militaire de la Quatorzième chaîne.

Selon lui, la plupart des combattants de la Brigade de Rafah sont encore en vie.

Un député du Likoud a lui aussi suspecté la véracité des propos de Halevi.

« Le démantèlement de la Brigade de Rafah ne sont que des balivernes », a assuré Amit Halevi qui a accusé le chef d’état-major « de ne pas dire la vérité ».

Le 23 juin, Halevi avait déclaré : « Nous sommes clairement sur le point de dire que nous avons démantelé la brigade de Rafah. Non pas qu’il n’y ait plus de terroristes, mais elle ne peut plus fonctionner comme cadre de combat ». Il avait fait état de « nombre de terroristes tués », et « d’infrastructures et tunnels détruits ».

Opérations de brigades al-Qods

S’agissant des autres opérations de résistance, les brigades al-Qods du Jihad islamique ont revendiqué des tirs contre le siège de commandement des forces d’occupation israélienne dans la position Abou Aribane à Netzarim, à l’aide d’obus de mortier.

Elles ont aussi indiqué avoir visé un attroupement de militaires et de véhicules israéliens qui s’étaient infiltrés dans les abords de l’école al-Khatib au sud de la ville de Rafah et une autre au sud du quartier al-Sultan à l’ouest de Rafah.

Les brigades al-Qods ont également diffusé les images de tirs contre deux chars Merkava dans une embuscade dans le quartier al-Chaboura au centre de Rafah.

Elle explique que l’engin a été préparé avec un tonneau bourré d’explosifs qui a été actionné contre l’un des deux chars. Ils ont par la suite tiré des RPG contre le second char pendant qu’il avançait en direction du char pris dans l’embuscade. La vidéo expose aussi le butin qui a été confisqué.

Source: Divers