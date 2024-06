La Résistance islamique, bras armé du Hezbollah, a assuré avoir lancé ce mardi une attaque aérienne avec un escadron de drones d’assaut contre un quartier général de brigade appartenant à la 91e Division dans la région de Nahal Gershom.

Dans son communiqué, elle a indiqué avoir ciblé « les endroits où des officiers et soldats ennemis sont installés », causant un certain nombre de victimes parmi les soldats.

Un incendie s’est déclaré à l’intérieur du quartier général, précise le texte qui rappelle que cette opération est « en soutien à notre peuple palestinien inébranlable dans la bande de Gaza et en soutien à sa résistance courageuse et honorable, et en réponse à l’agression de l’ennemi israélien qui a ciblé la région de la Bekaa ».

Les combattants de la Résistance islamique ont également visé, vers 15h10, le site de Bayad Blida avec des obus d’artillerie, et le site de Birket Risha avec des armes appropriées. ‏

A 18h30 une attaque a ciblé le site de Zebdine dans les fermes libanaises occupées de Chebaa avec des missiles et l’ont touché directement. ‏

De leur côté, des médias israéliens ont indiqué que les sirènes d’alerte ont retenti dans plusieurs colonies du nord dont Dishon, al-Malikiya, Yaftah et Ramot Naftali de crainte d’une infiltration de drone.

Ils ont rapporté que 5 équipes de pompiers se sont attelées ce mardi pour éteindre un feu qui s’est déclarée durant ces dernières heures dans la colonie de Dishon en Galilée.

Incendie dans la colonie Dishon

Lundi 24 juin, la Résistance islamique avait revendiqué 4 opérations dont des tirs contre la colonie Ya’aron où un incendie s’est déclaré.



La destruction du 3eme temple

Par ailleurs, l’éventualité d’une extension de la guerre au Liban fait toujours couler beaucoup d’encore et de salive.

Le général de réserve de l’armée d’occupation israélienne, Yitzhak Brik, a une nouvelle fois mis en garde contre la prochaine guerre avec la résistance au Liban.

L’ancien commissaire aux plaintes contre les soldats, qui a rencontré le Premier ministre Netanyahu à six reprises pendant la guerre, a déclaré lors de ses entretiens avec des militants du parti israélien Likoud : « Si les dirigeants décident d’entrer en guerre dans le nord, ce sera la destruction du Troisième Temple. « .

Les avertissements de Brick ne sont pas les premiers adressés aux dirigeants israéliens. Il avait auparavant affirmé que la déclaration de guerre de Tel Aviv au Liban signifie un suicide de masse pour « Israël », dirigé par Netanyahu, Gallant et Halévy, ajoutant que « les conséquences de la guerre contre le Liban seront plus dangereuses que ce qui s’est produit dans le passé. »

Guerre régionale

En visite aux Etats-Unis, le ministre israélien de la Défense Yoav Galant a souligné que « les deux pays se trouvent à un moment crucial. »

« Il est temps que Washington remplisse ses obligations et nous fournisse les armes nécessaires pour faire face aux menaces », a-t-il insisté après avoir rencontré son homologue américain Lloyd Austin.

Ce dernier a quant à lui déclaré « qu’une autre guerre entre Israël et le Hezbollah pourrait se transformer facilement en une guerre régionale ».

Source: Divers