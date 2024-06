C’est dans le quartier de Shouja’iya à l’est de la ville de Gaza que se déroulent depuis le jeudi matin le plus lot des combats dans la bande de Gaza, et le plus gros lot de bombardements israéliens.

Les forces d’occupation israélienne sont retournées dans ce quartier d’où elles s’étaient retirées le mois de janvier dernier, après avoir déclaré l’avoir nettoyé. C’est leur 2eme offensive terrestre dans ce quartier. Ce vendredi, les médias israéliens ont rendu compte de 4 soldats tués.

Des bombardements israéliens aériens et d‘artillerie ont visé spécifiquement les parties Est de ce quartier après l’annonce par le Shin Bet qu’il a détecté des signes du retour du Hamas là-bas. Il est question que 9 citoyens sont tombés en martyrs et des blessés y sont coincés sans que les équipes de secours ne pussent leur parvenir.

Le quartier « maudit »

Selon le quotidien israélien Yediot Ahronoth, au début de la guerre, ce sont la brigade Golani et la brigade 188 blindée qui œuvraient dans ce quartier « maudit ». Lors de la première offensive terrestre, une force de la Brigade Golani est tombée dans une embuscade a plusieurs étapes du Hamas au cours de laquelle 10 de leurs soldats d’élite ont péri. C’est dans ce même endroit que trois captifs israéliens chez la résistance, arborant des drapeaux blancs par des tirs israéliens.

« Par la suite, l’armée a déclaré avoir resserré son emprise sur ce quartier et le bataillon 36 a accompli le démantèlement des capacités essentielles du Hamas là-bas. Aujourd’hui, l’armée retourne dans ce quartier une fois encore », rapporte le journal israélien.

10 opérations en 8 heures

Depuis jeudi, 10 opérations de résistance y ont été revendiquées en 8 heures, aussi bien par les Brigades al-Qassam du Hamas que par les brigades al-Qods du Jihad islamique.

Ces dernières ont assuré avoir détruit jeudi un véhicule israélien à l’aide d’un engin piégé de type Zelzal, planté au préalable dans la rue Bagdad, au centre de ce quartier. Elles en ont distribué les images.

Ce vendredi, elles ont assuré avoir entrainé une force sioniste à l’intérieur d’un bâtiment où se trouve la bouche d’un tunnel piégé dans ce quartier. Elles ont précisé qu’il a été piégé à l’aide d’une bombe israélienne larguée d’un F16 et qui n’a pas explosé.

Les Brigades al-Qods ont rendu compte d’un autre véhicule détruit avec un engin terrestre dans Tallet al-Montar et ses périphéries à l’est de ce quartier. Elles ont indiqué qu’après l’attaque ont eu lieu des accrochages aux mitrailleuses à la distance zéro, assurant qu’il y a eu des tués et des blessés parmi les militaires israéliens.

Le bras armé du Jihad islamique a aussi dit avoir bombardé via des obus de mortier 60 des militaires ennemis infiltrés dans la région de Qandil, et visé un véhicule avec un obus Tandom dans les périphéries de la mosquée al-Hoda.

Pour leur part, les Brigades al-Qassam du Hamas ont quant a elles assuré avoir visé un char Merkava 4 dans ce quartier à l’aide d’un obus antichar al-Yassin 105, et avoir tiré des obus de mortier sur des soldats israéliens dans la rue de Bagdad.

Elles en en outre revendiqué des tirs de TGB contre une force retranchée dans une maison dans un autre quartier de Gaza, Tal al-Hawa. « Deux drones équipés de lance-bombes ont été abattues », dans ce quartier ont-elles affirmé.

Des combats au centre de Rafah

Ailleurs dans la bande de Gaza, le bras armé du Hamas a fait état de tirs d’obus al-Yassin sur un char Merkava devant le rond-point du jardin japonais au sud de quartier al-Sultan, à l’ouest de Rafah.

Les Qassam ont diffusé en outre les images de l’élimination du militaire israélien Eyal Shynes via un sniper, dans l’entourage de la mosquée al-Chabili à l’est de Rafah, alors qu’il se trouvait sur le toit d’un bâtiment.

L’armée d’occupation a reconnu sa mort ce vendredi assurant qu’il servait dans le 931e bataillon de la Brigade Nahal. Les Qassam utilisent en général des mitrailleuses al-Ghoul dans ce genre d’opérations. Elles ont été conçues localement par le martyr Adnane al-Ghoul.

Les Brigades al-Qods a assuré avoir maitrisé un drone de reconnaissance lors d’une mission de renseignements dans l’espace aérien de l’est de Rafah, au sud de l’enclave.

Il est question que l’armée d’occupation a détruit des bâtiments résidentiels au milieu de cette ville où des combats violents battent leur plein.

Des bébés figurent parmi les martyrs dans les raids israéliens sur le quartier al-Chakouche à Rafah, selon les médias palestiniens. Les gens y sont coincés alors que les forces israéliennes les empêchent de sortir.

Par ailleurs, les brigades al-Qods ont diffusé les images de tirs d’obus de mortier sur la position Abou Oraybane sur l’axe de Netzarim.

Les soldats épuisés

Evoquant les pertes israéliennes, la quotidien israélien Maariv a révélé que 500 véhicules blindés ont été endommagés pendant la guerre.

Il a assuré que l’armée israélienne a consommé des munitions beaucoup plus qu’elle n’avait prévu dans tous ses plans de guerre.

« L’armée est consciente que nous sommes à l’ère des guerre longues sans solution et il est douteux que les stocks puissent suffire à une guerre longue », a-t-il ajouté.

Selon ce journal, les soldats sont fatigués « physiquement et moralement » et au cas où ils sont appelés à une guerre avec le Liban « ils ne seront pas dans une situation meilleure ».

Source: Divers