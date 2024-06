Le rédacteur en chef du Carnegie Middle East Center, Michael Young, a affirmé aujourd’hui vendredi que lors de sa visite aux États-Unis d’Amérique, il a entendu une délégation israélienne -citant des responsables américains- selon laquelle en cas de conflit avec le Hezbollah, les Américains soutiendraient pleinement « Israël ».

Ces déclarations ont incité un commentateur à déclarer à un journal libanais que « le feu rouge émis par l’administration contre une opération israélienne au Liban est passé à l’orange, et pourrait bientôt passer au vert ».

Young a affirmé que « les déclarations de l’administration Biden faisaient partie d’une campagne israélo-américaine coordonnée visant à accroître la pression sur le Hezbollah pour qu’il se montre plus flexible en faveur d’une solution négociée dans la région frontalière, d’autant plus que les responsables américains ont déclaré à plusieurs reprises que toute guerre serait désastreuse pour « Israël » et le Liban ».

Il a souligné que « le niveau d’intimidation et la menace israélienne de lancer une guerre contre le Liban ont atteint des niveaux surréalistes, alors que l’armée est incapable de démanteler les capacités du mouvement Hamas après 8 mois de guerre contre la bande de Gaza ».

« Israël » est dans une profonde impuissance

En fait, « Israël » ne dispose d’aucune option militaire qui pourrait conduire à un meilleur résultat qu’un règlement négocié. Les Israéliens peuvent suivre deux grandes approches pour rassurer les colons du nord et les encourager à rentrer chez eux. La première approche consiste à nettoyer la zone frontalière du Hezbollah, ce qui impose des équations à « Israël », et la deuxième option consiste à occuper le territoire libanais sud et à tenter d’imposer un nouvel équilibre des pouvoirs le long de la frontière.

Tout cela survient alors que la presse israélienne a estimé « qu’Israël est incapable de faire la guerre sur de nombreux fronts, en raison d’un déficit profond du budget du capital humain, et que cette question oblige Israël à repenser le nombre de guerres qu’ il peut gérer ».

C’est pourquoi l’issue la plus fiable pour les Israéliens est peut-être celle qu’ils rejettent avec le plus de véhémence : la reprise du statu quo qui existait avant le 7 octobre 2023 et qui a maintenu la stabilité dans le sud pendant dix-huit ans. Mais si le gouvernement Netanyahu l’acceptait, cela reviendrait non seulement à reconnaître l’échec de ses objectifs déclarés dans la guerre, mais ne rassurerait pas non plus les colons du nord et pousserait beaucoup d’entre eux à s’éloigner définitivement de la région.

Young a noté que « le problème avec Israël est qu’il croit pouvoir résoudre toutes les difficultés auxquelles il est confronté en recourant à la violence. Mais cette logique a produit des résultats contraires au cours des trois dernières décennies ».

Hier, le journal américain The Wall Street Journal a rapporté, citant des responsables américains, que les efforts de l’administration Biden pour réduire l’aggravation des affrontements frontaliers entre « Israël » et le Hezbollah dans le sud du Liban se heurtent à des « vents contraires majeurs » en raison des difficultés auxquelles Washington est confronté à imposer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza ».

Le journal a conclu que « les liens entre les deux fronts mettent en évidence le dilemme diplomatique auquel est confrontée la Maison Blanche alors qu’elle cherche à empêcher le déclenchement d’une guerre à grande échelle qui pourrait entraîner l’Iran et étendre la portée des combats au-delà de Gaza ».

Source: Médias