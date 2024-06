Les familles des captifs israéliens ont fustigé le refus par Netanyahu de reprendre les négociations, soulignant qu’il ne veut que sauver sa peau.

Dans un communiqué publié samedi 29 juin, les familles des captifs ont réitéré la nécessité d’empêcher le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, d’entraver l’échange de prisonniers.

« La plupart des Israéliens estiment que Netanyahu cherche à faire durer la guerre pour ses intérêts personnels », indique le communiqué appelant à descendre dans les rues pour faire pression sur Netanyahu.

« Netanyahu a entravé à plusieurs reprises et à la dernière minute la conclusion d’un accord, il faut l’empêcher de poursuivre cette voie », a fait noter le communiqué.

« La poursuite de la guerre en cours et le début d’une autre dans le nord [de la Palestine occupée] qui équivaut à la mort de nos enfants alors que parvenir à un accord sera la fin de la guerre et le cabinet de Netanyahu ; c’est donc pour rester au pouvoir qu’il sacrifie nos enfants », a dénoncé le communiqué.

« Netanyahu a abandonné nos enfants ; tant que les captifs ne seront pas ramenés, il n’y aura aucune victoire », affirme le communiqué.

Les territoires occupés ont été le théâtre de manifestations massives contre les politiques de Netanyahu et son cabinet. Jeudi, les manifestants ont rassemblé devant la résidence de Netanyahu et exigé la reprise des négociations pour la libération des captifs et sa démission.

Netanyahu avait déclaré que la libération des captifs et l’élimination du Hamas étaient ses deux objectifs principaux.

Or, plus de huit mois après le début de la guerre sanglante contre Gaza, les experts occidentaux affirment que le régime israélien a bel et bien perdu la guerre alors que le Hamas a survécu à toutes les tentatives du régime israélien de l’éliminer.