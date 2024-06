L’armée d’occupation israélienne reconnaît la mort de deux soldats et la blessure d’un troisième lors des combats à Gaza

L’armée d’occupation israélienne a annoncé la mort de deux autres soldats dans les combats à Gaza. Les deux soldats abattus sont le major réserviste Yakir Shmuel Teitelbaum, combattant au sein de la brigade de blindés Saar Megolan, et Yair Avitan, qui opérait au sein de la brigade des parachutistes.

Tous deux ont trouvé la mort lors des combats avec la résistance palestinienne dans le quartier Choujaiya, au nord de Gaza.

Deux autres soldats ont été grièvement blessés au cours des mêmes combats.

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié par l’armée israélienne, qui fait face à des accusations locales de dissimulation d’un bilan bien plus important des morts et blessés dans ses rangs.

Selon les données annoncées par l’armée d’occupation israélienne, ces décès portent à 670 le nombre de soldats abattus depuis le début de la guerre le 7 octobre dernier, dont 316 dans les combats terrestres qui ont débuté le 27 du même mois.

Les mêmes données indiquent également que 3 966 officiers et soldats israéliens ont été blessés depuis le début de la guerre, dont 2 008 lors de combats terrestres.

Commandant militaire israélien : le démantèlement du Hamas à Rafah nécessite au moins deux ans

Entre-temps, un commandant militaire israélien a reconnu la difficulté de la confrontation avec le mouvement Hamas dans la ville de Rafah, au sud de la bande de Gaza, soulignant que le démantèlement du mouvement dans cette ville nécessiterait au moins deux ans.

Cela ressort des déclarations faites par le commandant de la 12e brigade de l’armée israélienne à la chaîne privée 12, le colonel Eliav Elbaz.

Cette annonce contredit les estimations de l’armée d’occupation israélienne selon lesquelles le Hamas pourrait être déclaré vaincu à Rafah en quelques jours.

« Il faudra de la patience et du temps pour démanteler et déraciner l’énorme infrastructure du Hamas à Rafah », a déclaré Elbaz.

Il a expliqué que le Hamas « mène une guérilla à Rafah, menée par des groupes indépendants sans coordination entre eux, ce qui rend le contrôle de cette guérilla beaucoup plus difficile et exige de notre part un comportement différent ».

Il a ajouté : « J’estime que le démantèlement des infrastructures du Hamas à Rafah se poursuivra pendant encore au moins deux ans. »

Le commandant de la 12e brigade, une brigade d’infanterie de réserve, a décrit ceux qui croient que les tirs de roquettes depuis Gaza vers ‘Israël’ cesseront l’année prochaine « comme quelqu’un qui jette de la poudre aux yeux ».

Rappelons que depuis le 7 octobre 2023, ‘Israël’ mène une guerre dévastatrice contre Gaza avec le soutien absolu des États-Unis, laissant plus de 124 000 martyrs et blessés palestiniens, pour la plupart des enfants et des femmes, et plus de 10 000 disparus au milieu de destructions massives et de famine qui ont coûté la vie à des dizaines d’enfants.

‘Israël’ poursuit sa guerre malgré deux résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU visant à l’arrêter immédiatement et les ordres de la Cour internationale de Justice de mettre fin à l’invasion de la ville de Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, et de prendre des mesures pour prévenir les actes de « génocide » et améliorer la situation humanitaire désastreuse dans la bande de Gaza.