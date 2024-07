Le site Middle East Eye, basé à Londres, a publié un rapport sur les relations entre les Émirats arabes unis et une entreprise serbe qui a fourni des armes à ‘Israël’ lors de son agression à Gaza.

Dans une enquête menée le mois dernier par le réseau d’investigation du Balkan et le journal israélien Haaretz, et publiée par le site Balkan Insight dans un article intitulé « De Belgrade à Beer Sheva », on a révélé que l’entreprise, qui appartient à l’État serbe, exporte des millions de dollars d’armes de la Serbie vers ‘Israël’, et entretient des relations de longue date avec les Émirats arabes unis.

Selon le rapport, l’entreprise Yugo Import-SDPR a exporté des armes d’une valeur de 17,1 millions de dollars vers ‘Israël’ via des avions militaires ainsi que des avions civils.

La valeur des exportations serbes en 2021 était estimée à environ 1,2 milliard de dollars. Mais les intérêts de la Serbie s’étendent plus loin, au Moyen-Orient. Dans la phase post-crise mondiale, la Serbie, dépourvue d’argent, a tenté d’obtenir des prêts financiers des Émirats arabes unis, en 2013, alors qu’elle tentait d’attirer les investissements émiratis en plus de signer des contrats militaires avec eux.

En 2013, les deux pays ont annoncé leur premier accord d’armement, qui comprenait l’accord de la Serbie pour exporter des véhicules blindés vers les Émirats arabes unis, ainsi qu’un accord bilatéral pour développer des missiles sol-sol guidés. La valeur de la transaction était alors estimée à environ 214 millions de dollars.

Les Émirats arabes unis ont également réalisé d’importants investissements dans Air Serbie, même si l’État serbe acquerra la participation des Émirats arabes unis dans sa compagnie aérienne.

La Serbie a continué à travailler avec les Émirats arabes unis dans le cadre de contrats et d’accords. En 2022, le SDPR a signé un accord avec Cheikh Mohammed ben Zayed, alors prince héritier et commandant adjoint des forces des Émirats arabes unis, pour vendre « une quantité importante de munitions », selon un communiqué du ministère serbe de la Défense.

Dans la période récente ; Les Émirats arabes unis ont réalisé de nouveaux investissements dans le tourisme serbe à travers une société liée à Jared Kushner, ancien conseiller et gendre de l’ancien président Donald Trump.

L’industrie militaire serbe, contrôlée par l’État, a signé un accord avec l’Arabie saoudite en 2018.

Le site Internet Balkan Insight rapporte que l’entreprise serbe de fabrication d’armes Krosic, qui entretient des relations avec le SDPR, a vendu des mines de calibre 60, 80 et 120 mm, ainsi que des grenades à main, à des prix très réduits à une entreprise saoudienne.

L’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont lancé une guerre contre le Yémen en 2014. Cependant, les frappes aériennes n’ont pas réussi à vaincre les forces de résistance yéménite Ansarullah, mais elles ont entraîné la mort de milliers de civils et provoqué la pire crise humanitaire au monde, selon l’ONU.