Aujourd’hui, mercredi, les factions de la résistance palestinienne ont adressé leurs félicitations à la Résistance islamique au Liban – Hezbollah pour le martyre du commandant militaire moudjahid Mohammad Nimah Nasser, Hajj Abou Nimah, qui est tombé en martyr sur la route d’alQods.

Plus précisément, les Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont regretté le commandant militaire de la Résistance islamique au Liban, le martyr Hajj Abou Nimah.

Les Brigades Al-Qassam ont salué le rôle central du martyr Abou Nimah dans le soutien du peuple palestinien et de sa résistance lors de la bataille d’Al-Aqsa, ainsi que son important rôle dans le front de résistance contre l’occupation israélienne pendant de nombreuses années.

À leur tour, les Brigades Al-Qods – la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont félicité aujourd’hui mercredi le Hezbollah pour le martyre du commandant moudjahid Nasser.

Les Brigades ont déclaré dans un communiqué : « Le sang du martyr Hajj Abou Nimah augmentera notre détermination et celle de ses frères à continuer sur la voie du jihad et du sacrifice », soulignant « qu’elles sont fières du martyr Hajj Abu Nimah » saluant « le rôle important et influent de Nimah dans le soutien à la résistance palestinienne et aux moudjahidines des Brigades « .

De leur côté, les Brigades Nasser Salah al-Din ont également félicité le Hezbollah pour le martyre du commandant Nasser, tandis que le Front populaire a affirmé, dans le contexte, que « ce crime sioniste ne restera pas impuni ».

Cela s’est produit après que le Hezbollah ait annoncé le martyr du commandant moudjahid Nasser, Hajj Abu Nimah, né en 1965, de la ville de Hadada au sud du Liban, après avoir été ciblé par un drone israélien alors qu’il conduisait sa voiture , près de l’hôpital italien de la ville méridionale de Tyr.

