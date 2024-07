Le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, a passé en revue, ce vendredi, les derniers développements sécuritaires et politiques en Palestine en général et à Gaza en particulier, avec une délégation du Hamas dirigée par Khalil Al-Hayya, et en présence d’Oussama Hamdan.

Les participants ont discuté des derniers développements dans les négociations de cessez-le-feu et d’échange de prisonniers et des propositions présentées pour mettre fin à l’agression perfide contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza.

Les deux partis ont affirmé « la poursuite de la coordination sur le terrain et politique à tous les niveaux afin d’atteindre les objectifs souhaités par la résistance ».

Figuraient également au menu de cet entretien la situation sur les fronts soutenant Gaza au Liban, au Yémen et en Irak.

Vendredi dernier, lors d’une réunion avec le secrétaire général de la Jamaa Islamiya au Liban (proche des Freres musulmans), Cheikh Mohammad Taqoush, Sayed Nasrallah a souligné « l’importance de la coopération entre les forces de la résistance dans la bataille pour soutenir Gaza, son honorable peuple et sa vaillante Résistance ».