Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, a salué la « participation active » du peuple iranien à l’élection présidentielle, dès l’ouverture des bureaux de vote à travers le pays ce vendredi 5 juillet.

« Que Dieu soit loué, c’est un bon jour, un jour de participation et d’implication active de notre cher peuple dans un événement national important : les élections », c’est ce qu’a affirmé l’Ayatollah Khamenei après avoir glissé son bulletin dans un bureau de vote à Téhéran.

« J’ai entendu dire que l’enthousiasme a grandi parmi les gens, si c’est vrai, ce sera encourageant », s’est-il félicité.

Les bureaux de vote ont ouvert à 8h (04h30 GMT) ce vendredi et fermeront à 18h (14h30 GMT), mais le ministère de l’Intérieur peut prolonger ce délai si nécessaire.

Aucun des quatre candidats n’ayant obtenu la majorité absolue lors du scrutin du 28 juin, l’Iran organise vendredi un second tour des élections présidentielles.

« Notre cher peuple votera et fera le meilleur choix », a-t-il soutenu.

Et de poursuivre : « À ce stade, il est crucial que tout le monde soit encore plus déterminé à mener à bien ce processus et à élire le futur président. »

« Que la nation prospère et que tous ceux qui contribuent à cet effort soient bénis par la grâce et la bonté divines », a-t-il souhaité.

La présidentielle en Iran se décidera le 5 juillet entre les candidats Massoud Pezeshkian et Saïd Jalili, arrivés en tête d’un premier tour qui s’est déroulé vendredi 28 juin.

Sur les 24,54 millions de bulletins dépouillés, Massoud Pezeshkian, député de la ville de Tabriz (nord-ouest) et ancien ministre de la Santé a recueilli 10,41 millions suffrages. Il a devancé Saïd Jalili, ancien négociateur en chef du dossier nucléaire, et ex-président du Conseil suprême de la sécurité nationale qui en a obtenu 9,47 millions.

Cette élection désignera un nouveau président après le décès du président Raïssi dans un accident d’hélicoptère le 19 mai.

Mohsen Eslami, porte-parole du quartier général des élections, a déclaré jeudi que 58 640 bureaux de vote, sont prévus à travers le pays, soit le même nombre que la semaine dernière, et que les premiers résultats pourraient être annoncés samedi matin. Le bureau électoral a confirmé que 61 millions de personnes étaient éligibles à voter.

Source: Avec PressTV