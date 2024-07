L’agence américaine Bloomberg a rapporté que les alliés du président américain Joe Biden à l’étranger estiment qu’il n’est pas possible pour lui de continuer à exercer ses fonctions, révélant que les alliés de l’OTAN, menés par des responsables européens, souhaitent sa démission.

L’agence a expliqué que « même si les alliés de Biden à l’étranger étaient tolérants envers son âge et avaient négligé certaines erreurs commises plus tôt, sa performance désastreuse lors du débat présidentiel a changé les calculs ».

Bloomberg a ajouté que « les voix qui souhaitent que le plus vieux président américain se retire, puisqu’il a 81 ans, s’amplifient publiquement, non seulement dans le pays, mais aussi parmi les pays qui ont trouvé des excuses au cours des derniers mois et années pour la démission du président ».

L’agence a souligné que « cela survient alors que les capitales occidentales considèrent la possibilité d’un retour de l’ancien président américain Donald Trump à la Maison Blanche comme la plus grande menace ».

Dans ce contexte, l’agence a ajouté que « les responsables européens sont fermement convaincus que Biden devrait se retirer au profit de quelqu’un qui a de meilleures chances de vaincre Trump et de préserver l’unité des alliés en Ukraine et dans l’OTAN ».

« La performance de Biden dans le débat n’a révélé que ce dont ils avaient été témoins pendant des mois », ont déclaré des personnes à l’agence, qui ont refusé de révéler leur identité tout en discutant des évaluations privées.

« Le sommet de l’OTAN, qui doit être organisé par les États-Unis la semaine prochaine, a suscité des inquiétudes quant à la performance de Biden », selon Bloomberg, qui a indiqué que « tous ses mouvements, gestes et paroles seront surveillés dans une atmosphère impitoyable dans cet environnement. Il est certain que les éventuelles erreurs qu’il pourrait commettre lors des réunions à huis clos seront signalées par les personnes présentes, ce qui augmentera ses demandes de départ ».

Bloomberg a déclaré : « Lors de plusieurs sommets, à commencer par une réunion en 2022 dans les Alpes bavaroises en Allemagne, il était clair que le programme de Biden était considéré comme faible et que son âge avancé et son calendrier étaient pris en compte dans la planification ».

Bloomberg a rapporté : « Dans un monde idéal, les Européens souhaiteraient que l’approche de Biden selon laquelle l’Amérique est de retour se poursuive plutôt que la position l’Amérique d’abord adoptée par le président Trump, mais après avoir observé Biden lors du débat de la semaine dernière, de nombreux responsables sont devenus moins respectueux et plus « Soyez ouvert sur la façon de retirer la bulle protectrice qui l’entoure. »

Un haut diplomate de l’OTAN a déclaré, selon ce que rapporte l’agence, que « ses homologues américains ont reconnu qu’ils ne pouvaient pas tolérer de tels moments de la part du président, indiquant que la priorité des responsables américains « est de garantir que Biden ne soit pas mis en avant lors du sommet, en échange des problèmes qu’ils souhaitent que beaucoup d’entre eux se concentrent là-dessus. »

Dans son rapport, il fait également référence à une déclaration du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva, dans laquelle il a déclaré : « Je pense que Biden a un problème. Son mouvement est plus lent et il met plus de temps à répondre aux questions, et les élections américaines sont très importantes pour le monde entier ».

Dans le contexte des nombreux faux pas de Biden, le journal américain The New York Times a parlé d’un lapsus lorsqu’il a exprimé sa « fierté d’être la première femme noire à travailler avec un président noir « !

C’était lors de l’interview de Biden avec deux présentateurs de radio noirs, et cette interview était la première après le débat.

Source: Médias