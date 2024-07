Des unités de l’armée de l’air yéménite, des unités d’artillerie, de tireurs d’élite, d’antichar, d’infanterie, blindées et du génie de la Quatrième Région militaire ont effectué une manœuvre militaire complexe baptisée Déluge destructeur, pour simuler une attaque contre l’ennemi sioniste et britannique.

Les manœuvres se sont déroulées en présence du chef d’état-major général, le général de division Mohammad Abdel Karim Al-Ghamari, du commandant de la quatrième région militaire, le général de division Abdul Latif Al-Mahdi, du gouverneur du gouvernorat de Dhamar, Mohammad Al-Bukhaiti, et d’un nombre de responsables militaires du ministère de la Défense, de cheikhs et de notables sociaux.

La zone de manoeuvre était divisé en deux postes (attaque – défense), l’accent étant mis sur le commandement, le contrôle et la coordination entre les différentes unités.

La manœuvre a commencé par une attaque contre les camps ennemis virtuels israéliens et britanniques, au cours de laquelle le haut niveau d’entraînement et de coordination entre les forces yéménites attaquantes, leurs diverses tactiques de combat, ainsi que leur niveau de flexibilité et de performance au combat ont été démontrés.

Dans la première phase de l’attaque, les drones ont visé Al-Raqabat et Al-Nub à l’intérieur du camp israélo-britannique avec des obus de 120 mm, tandis que d’autres drones ont visé les véhicules ennemis situés à l’intérieur et à l’extérieur du camp, les détruisant . Dans le même temps, les salles de commandement et de contrôle de l’ennemi ont été prises pour cible et ses dirigeants ont été tués, provoquant la confusion de l’ennemi, à une perte de contrôle de la situation et à son isolement du reste de ses forces.

Dans la deuxième phase, l’unité d’artillerie a ciblé la salle de commandement et de contrôle de la force d’artillerie ennemie et l’a empêchée de fournir tout soutien à ses forces, en conjonction avec un ciblage intensif des positions et des batteries d’artillerie ennemies à l’aide d’une série de tir précis.

Au cours de la troisième phase, les unités de tireurs d’élite ont ciblé les caméras de surveillance placées au sommet des bâtiments avec des tireurs d’élite de calibre 50 avec une grande précision et les ont désactivées pour aider les forces d’attaque à avancer et les épargner de toute surveillance ou ciblage. L’élan s’est poursuivi avec l’attaque simultanée du camp ennemi présumé, avec des tirs continus et une coordination entre les forces attaquantes.

Dans la quatrième phase, une compagnie de tireurs RPG anti-blindés est entrée et sortie de tunnels souterrains secrets et a réparti les factions pour attaquer les cibles sur le mur du camp, ciblant les forces ennemies présentes dans les bâtiments et détruisant les mécanismes restants à l’intérieur et à l’extérieur du camp.

Tandis que la deuxième faction d’anti-blindés a continué de cibler le reste des cibles sur le mur du camp et celles situées au sommet des bâtiments, tandis que la troisième faction a avançé vers le camp et a ciblé les casernes situées au premier étage des bâtiments du camp.

Au même moment, une autre faction anti-blindés s’est déplacée à bord de motos après avoir quitté les tunnels vers le camp par deux chemins à droite et à gauche pour viser les cibles présentes dans la garnison du camp ainsi que les véhicules militaires ennemis restants et est retourné à leurs quartier général.

Après avoir détruit toutes les cibles dans les bâtiments et les murs du camp israélien et détruit ses véhicules et ses armes, la cinquième phase a commencé avec le nettoyage du camp et sa prise de contrôle totale à l’aide de forces et de véhicules d’infanterie. Une faction spécifique de forces d’infanterie a été transportée par des véhicules blindés BMP à travers deux voies pour se rapprocher du camp et atteindre l’ennemi.

Le plan offensif a été mis en œuvre avec succès et dans un temps précis qui simule la réalité réelle des forces en manœuvre, au cours duquel un modèle de tactique de combat a été présenté dans les opérations offensives qui simule la nature de la mission, puis la manœuvre s’est déplacée vers la position de défense.

L’ennemi virtuel a lancé une attaque et un balayage intensifs à l’aide de véhicules et d’infanterie pour reprendre le contrôle des sites. Les forces en défense ont attiré l’ennemi dans une embuscade serrée, et plusieurs étapes ont été mises en œuvre pour éliminer complètement les forces ennemies, détruire leurs véhicules.

La première étape comprenait les actions possibles de l’ennemi et les tactiques de combat, alors que l’ennemi ratissait les positions des forces en défense à l’aide d’armes et d’artillerie. Les forces en défense ont attiré l’ennemi, évacué les positions et se sont cachées dans des trous et des tranchées préalablement préparés.

Dans l’étape suivante, l’ennemi, tout en continuant à balayer, a avancé sur les positions des forces en défense et en a pris le contrôle, et avec la pénétration des véhicules (entre les véhicules blindés, les chars et les transports de troupes) dans la zone de manoeuvre et avançant à travers la ligne générale au centre de la ville et prenant le contrôle des zones sensibles. Les forces en défense ont explosé Al-Khadid en introduction de l’embuscade pour isoler et encercler complètement les forces ennemies, puis un peloton d’infanterie a repris les positions sensibles et des poutres détenues par l’ennemi.

Dans la phase finale, deux factions de tireurs RPG anti-blindés ont ciblé et détruit les véhicules ennemis assiégés, ont ciblé les bâtiments dans lesquels l’ennemi était stationné, ont tué ses membres et ont incendié ses véhicules. Finalement, après la fuite du personnel ennemi dans les bâtiments adjacents à la zone d’embuscade, une équipe du Corps du Génie a fait sauter les bâtiments dans lesquels l’ennemi s’était abrité et les a complètement détruits.

