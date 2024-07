Le secrétaire général du Hezbollah, sayyed Hassan Nasrallah, a félicité le président élu de la République islamique d’Iran, Masoud Pezeshkian, pour son élection, demandant à Dieu de le protéger et de lui accorder le succès dans la réalisation des espoirs et des aspirations du peuple iranien.

Sayyed Nasrallah a souligné que « le Hezbollah et tous les mouvements de résistance considèrent toujours la République islamique d’Iran comme un soutien fort, stable et permanent pour les résistants et les opprimés, depuis la victoire de la révolution sous la direction de l’Imam Khomeini, et perpetuelle avec l’Imam Khamenei et les gouvernements successifs de la République ».

Sayyed Nasrallah s’est adressé à Pezeshkian en disant : « Avec Votre Excellence, nous continuerons sur cette voie jusqu’à ce que nous obtenions la victoire finale, dont le principal pilier sera un Iran islamique fort, prospère et puissant ». ‏

Les messages de félicitations se poursuivent pour la victoire de Pezeshkian à la présidence de la république d’Iran, faisant de lui le neuvième président du pays depuis la victoire de la Révolution islamique en 1979, après avoir obtenu 53,6% des suffrages exprimés.

Dans ce contexte, le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de félicitations à Pezeshkian, exprimant sa satisfaction quant au niveau atteint par les relations fraternelles et de coopération entre les deux pays, et affirmant son intention de » les renforcer et de les faire progresser, de manière que cela sert les intérêts des deux peuples frères ».

Le président du Conseil politique suprême de Sanaa, Mahdi Al-Mashat, a félicité le peuple et les dirigeants iraniens pour le succès des élections présidentielles, qui se sont déroulées dans une atmosphère sûre et saine et avec un haut degré d’intégrité et de transparence. Il a félicité Pazeshkian d’avoir gagné la confiance du peuple iranien, lui souhaitant du succès dans sa grande mission visant à faire progresser l’Iran et à maintenir sa sécurité et sa stabilité.

À son tour, le porte-parole du mouvement Ansarullah, Mohammad Abdel Salam, a félicité le président élu pour sa victoire et pour avoir gagné la confiance de son peuple, espérant que l’Iran réalisera plus de progrès, de fierté et de puissance pendant son règne.

Le président cubain Miguel Díaz-Canel a félicité Pezeshkian pour son élection, affirmant sa confiance dans le fait que le peuple iranien poursuivra le chemin de la paix et de la prospérité sous sa direction, et soulignant le désir de continuer à renforcer les relations amicales et la coopération entre les deux pays.

Le gouvernement vénézuélien a également félicité le peuple iranien, qui a démontré son engagement envers la démocratie de son pays, soulignant que le président Pezeshkian bénéficie du soutien absolu du président Maduro et de la révolution bolivarienne.

Dans une déclaration publiée par le ministre des Affaires étrangères, Ivan Gil, à travers son compte personnel sur la plateforme X, le Venezuela a exprimé sa conviction que la décision prise par le peuple iranien contribuera à la prospérité de l’Iran et à sa consolidation en tant que puissance montante au sein d’ un monde multipolaire émergent.

Le Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan, Masrour Barzani, à travers son compte sur le site X, a félicité Pezeshkian pour son élection à la présidence, exprimant son aspiration à approfondir la coopération, les relations de bon voisinage et le respect mutuel.

Source: Médias