L’armée d’occupation israélienne a bel et bien eu recours au Protocole de Hannibal le 7 octobre 2023 pour faire face à l’opération du Hamas Déluge d’al-Aqsa dans l’enveloppe de Gaza.

Le quotidien israélien Haaretz a de nouveau évoqué ces bavures en rapportant les témoignages de militaires et d’officiers israéliens. Ils ont assuré avoir reçu l’ordre de la part du commandement de la Division de Gaza et de la région sud et de l’état-major. Il les asommés de ne laisser aucun véhicule revenir dans la bande de Gaza, au risque d’éliminer aussi bien les combattants palestiniens que les captifs israéliens qui avaient été enlevés.

L’enquête indique que pendant les premières heures du 7 octobre « tout était chaotique » « car les réseaux de communication n’ont pas escorté la cadence des rapports ni celle des messages transmis par les soldats, ceux qu’ils ont écoutés ou retransmis ».

« Ce qui a été compris par tous », selon le Haaretz est « la directive selon laquelle il faut empêcher les véhicules de retourner à Gaza ».

« A ce moment, l’armée ne savait pas encore l’ampleur de l’opération de captivité à proximité de la bande de Gaza, mais elle savait qu’il y en avait beaucoup », fait remarquer le quotidien israélien selon lequel « il était clair et net ce que voulaient dire ces mots et quel est le sort qui pourrait en découler sur les otages ».

Le protocole de Hannibal est le nom de guerre attribué à une procédure militaire appliquée par l’armée d’occupation, liée au comportement de ses membres sur le terrain au cas où l’un d’entre eux serait capturé par des forces hostiles. Il préconise le recours aux armes lourdes et à la force destructrice pour empêcher les captifs de quitter le lieu de l’événement, même si cela représentait une menace pour la vie du soldat kidnappé lui-même.

En novembre 2023, l’armée d’occupation israélienne avait reconnu la mort d’une femme colon dans les tirs de feu d’un hélicoptère israélien pendant qu’il bombardait un véhicule dans lequel les combattants du Hamas la transportaient pendant son retour dans l’enclave palestinienne.

Le mois de février dernier, une enquête avait aussi révélé que l’armée d’occupation a causé la mort de 12 captifs israéliens. Originaires de la colonie de Be’eri située à l’ouest du désert du Néguev, ils avaient été rassemblés par les combattants palestiniens qui réclamaient de revenir avec eux dans la bande de Gaza. Le commandant de la Brigade 99, Barak Hiram avait alors reconnu que les négociations avaient échoué et qu’il a ordonné au char israélien d’attaquer l’endroit en question.

Haaretz avait aussi révélé une autre bavure de l’armée d’occupation israélienne sur le festival musical de Nova. Un hélicoptère qui venait d’arriver au kibboutz Re’im depuis la base Ramat David a ouvert le feu sur les combattants palestiniens ainsi que sur les jeunes qui participaient au festival.

Source: Médias israéliens