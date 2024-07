Le leader du mouvement de la résistance yéménite Ansarullah, a souligné, le dimanche 7 juillet, dans un discours prononcé à l’occasion du début de la nouvelle année de l’Hégire lunaire que les opérations navales du Yémen sont devenues une source de terreur pour les ennemis et a déclaré : « Avant les opérations de soutien à Gaza, les États-Unis pensaient à tort pouvoir les arrêter avec d’importantes quantités d’armement. »

Sayed Abdel Malek Al-Houthi, a déclaré que: « Les équipes d’espionnage qui travaillent au profit des États-Unis au Yémen font partie du plan visant à promouvoir la corruption au Yémen ».

En critiquant les agressions des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du régime sioniste et de certains pays arabes, le chef d’Ansarullah a déclaré : « La guerre contre le Yémen n’est pas seulement militaire et elle se poursuit également sur les plans économique, politique et social. »

Faisant référence à l’attaque yéménite contre les navires américains en soutien à la population de Gaza, il a estimé que « la mission du porte-avions américain dans la région s’est bel et bien transformée en une mission d’évasion ».

Après nos opérations, les mouvements des navires israéliens ont également été réduits de moitié et sont devenus presque inexistants en mer Rouge. « Nos opérations navales ont eu un impact sur l’économie des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d’Israël. »

Le chef d’Ansarullah a déclaré que: « Le plus grand échec des États-Unis a été de ne pas pouvoir impliquer les pays voisins du Yémen dans leurs opérations de soutien à Israël. Les États-Unis n’ont pas pu non plus forcer les pays arabes à nous attaquer depuis leur sol. »

Dans le même temps, il a déclaré que « les États-Unis essayaient toujours d’utiliser l’Arabie saoudite comme levier de pression sur le Yémen ».

Et de souligner: « Les États-Unis nous ont envoyé des messages en menaçant qu’ils pourraient forcer l’Arabie saoudite à prendre des mesures hostiles contre nous. »

Le leader d’Ansarullah a ajouté : « Les médias saoudiens sont clairement au service des Israéliens et Riyad continue à maintenir en détention des membres du Hamas. »

Sayed Al-Houthi a déclaré : « Nous avons proposé à l’Arabie saoudite la libération de ses pilotes en échange des membres du Hamas, mais Riyad ne l’a pas accepté. »

« Nous disons aux autorités saoudiennes que les États-Unis tentent de les impliquer dans la guerre ; ne comptez pas sur les États-Unis, car ils ont échoué ».