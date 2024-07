Le porte-parole des forces armées yéménites, le général de brigade Yahya Saree, a affirmé l’execution d’une opération militaire contre une cible vitale à Umm al-Rashrash occupée, Eilat, dans le sud de la Palestine occupée, en coopération avec la Résistance islamique en Irak.

Saree a déclaré que « l’opération a été menée à l’aide de plusieurs drones », confirmant « qu’elle a atteint ses objectifs avec succès ».

Saree a ajouté que « les forces armées yéménites continueront à mener leurs opérations militaires conjointes avec la Résistance islamique irakienne, en soutien au peuple palestinien, jusqu’à ce que l’agression cesse et que le siège contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza soit levé ».

De son côté, la Résistance islamique irakienne a revendiqué « la responsabilité de l’opération conjointe, soulignant « sa poursuite de sa politique de résistance à l’occupation, de soutien aux Palestiniens et de réponse aux massacres commis par l’occupation contre les civils, notamment les enfants, les femmes et les personnes âgées ».

Il convient de noter « qu’il y a quelques jours, le général de brigade Saree a annoncé la mise en œuvre d’une opération conjointe avec la Résistance islamique en Irak, qui a frappé une cible vitale à Haïfa occupée ». Il a expliqué que « l’opération a été menée à l’aide d’un certain nombre de missiles ailés », soulignant « qu’il a atteint ses objectifs avec succès ».

Dans son discours, le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdul-Malik al-Houthi, a déclaré : « La résistance irakienne continue de bombarder des cibles vitales et les opérations conjointes avec l’armée yéménite constituent une stratégie formidable et importante ».

Le communiqué des marches yéménites millionnaires a auparavant salué les opérations militaires de la résistance islamique irakienne et les opérations conjointes des forces armées yéménites avec la résistance irakienne, et a également salué les opérations de la résistance au Liban, les qualifiant de « qualitatives, influentes et stratégiques ».

