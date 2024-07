D’après l’agence de presse Reuters, la société israélienne Israel Aerospace Industries (IAI) fournira à Rabat un satellite espion Ofek-13, dans le cadre d’un accord d’une valeur d’environ un milliard de dollars.

Selon un rapport du journal français La Tribune, Israël et le Maroc ont conclu l’accord fin 2023 et l’ont signé ces derniers jours.

La société israélienne IAI, présidée par l’ancien ministre israélien Amir Peretz, natif de la ville marocaine de Boujaâd, devrait livrer le satellite dans environ cinq ans. Il remplacera les deux satellites Airbus actuellement utilisés par le Maroc : Airbus et Thales.

Selon le journal français, la démarche du Maroc vise à améliorer ses capacités militaires dans les domaines de la défense aérienne, terrestre et maritime.

L’Ofek-13, est le dernier modèle lancé par « Israël ». Il s’agit d’un satellite d’observation avec un radar à synthèse d’ouverture et qui est doté de capacités très avancées. Le royaume devra utiliser les satellites dans des domaines tels que la surveillance et le suivi du changement climatique, l’utilisation agricole, la défense, l’aviation, et l’accès à Internet, mais aussi à des fins de reconnaissance, aidant à lutter contre l’immigration illégale, la contrebande, les crimes et le terrorisme.

Rappelons que pendant que l’entité sioniste mène une guerre sans merci contre Gaza, le Maroc a approfondi ses relations sécuritaires avec l’entité sioniste en lui achetant un système de défense aérienne avancé (Barak 8) pour un demi-milliard de dollars. La plupart des composants de ce système de défense ont déjà été livrés à l’armée marocaine.

Malgré les informations publiées par des médias israéliens, marocains et français faisant état d’un accord d’un milliard de dollars pour la vente d’un satellite espion israélien au Maroc, ni le chef de la mission israélienne à Rabat ni le ministère marocain des Affaires étrangères n’ont répondu aux demandes de commentaire de l’agence Reuters.

