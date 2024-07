Les factions militaires de la résistance palestinienne continuent de mener des opérations militaires de qualité contre l’armée d’occupation israélienne dans la bande de Gaza, notamment dans le quartier de Tal al-Hawa, au sud-ouest de la ville de Gaza, où les affrontements font rage.

Après leur retour des lignes de combat, les moudjahidines des Brigades al-Qassam, la branche militaire du mouvement Hamas, ont affirmé avoir affronté une force terrestre, composée de 8 soldats, à une distance de zéro , à Tal al-Hawa.

Les moudjahidines ont ajouté, selon un communiqué publié par Al-Qassam, qu’ils ont fait exploser un dispositif antipersonnel au sein des forces de secours, tuant et blessant tous les soldats.

Lors d’une autre opération, également dans le quartier de Tal Al-Hawa, les Brigades Al-Qassam ont fait exploser deux jeeps militaires appartenant à l’occupation, à l’aide d’une bombe terrestre et d’un obus Al-Yassin 105, près de la tour de la Mecque et au rond point d’Al-Amin Mohammad.

Il a également fait exploser deux chars Merkava 4, après les avoir ciblés avec un missile provenant de l’occupation et un engin Shawaz, près de la mosquée Al-Amin Muhammad.

Les opérations menées par Al-Qassam se sont également retirées dans le sud de la bande de Gaza, plus précisément à Rafah, où elles ont ciblé un char israélien Merkava et un transporteur de troupes avec deux obus Al-Yassin 105 dans le quartier d’Al-Tanour et dans la rue George, à l’est de la ville.

Et s’ils reviennent, nous reviendrons

Parallèlement au ciblage continu des forces israéliennes sur les fronts de combat, les médias militaires des Brigades Al-Qassam continuent de documenter les opérations qui infligent de lourdes pertes à l’occupation.

Les médias militaires d’Al-Qassam ont diffusé des images du quartier de Tal al-Hawa, montrant une force israélienne attirée dans une embuscade préparée à l’avance sur place.

La vidéo a montré les étapes pendant lesquelles les Moudjahiddines préparaient une bombe télévisée et un engin antipersonnel , à deux points du lieu de l’embuscade.

Une autre vidéo a montré des images de l’intérieur d’une des salles de commandement et de contrôle des Brigades Al-Qassam, depuis lesquelles les Moudjahidines surveillaient les forces israéliennes, attendant qu’elles atteignent l’embuscade.

Les images ont enregistré l’arrivée de 9 soldats israéliens à l’embuscade, en particulier au point où la bombe équipée d’une camera a été placée, et l’engin a explosé parmi eux.

Selon les images de la vidéo, l’occupation a assuré une couverture anti-feu dans le but d’évacuer les morts et les blessés. Lorsque les forces israéliennes ont atteint le deuxième point, là où se trouvait l’engin explosif camouflé, les résistants ont fait exploser l’engin avec les soldats. Les forces d’occupation ont ensuite bombardé la zone d’embuscade avec des obus.

L’un des moudjahidin a rapporté : « Les forces s’attendaient à ce que personne ne les attende dans les endroits où ils se campaient et se camouflaient, alors nous sommes allés vers eux avec une bombe équipée d’une camera et un coup de foudre dans la rue ».

Il a poursuivi en s’adressant à l’occupation : « Et s’ils reviennent, nous reviendrons ».

À cette vidéo s’ajoutent d’autres scènes montrant Al-Qassam ciblant les forces israéliennes positionnées dans l’axe Netzarim, au sud-ouest de la ville de Gaza, avec des obus de mortier et des missiles Rajum.

Opérations sur différents axes de combat

Toujours le long de la ligne de ravitaillement à Netzarim, les Brigades d’alQods, la branche militaire du mouvement du Jihad islamique, ont ciblé les positions des soldats et des véhicules d’occupation, avec un barrage d’obus de mortier.

À leur tour, les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ont ciblé le quartier général de l’armée d’occupation à Netzarim avec un certain nombre d’obus de mortier.

Dans le cadre de la coopération entre les différentes branches militaires des factions de la résistance palestinienne, les Martyrs d’Al-Aqsa ont abattu un soldat israélien à Tal Al-Hawa, en coopération avec les Brigades Moudjahidines, la branche militaire du Mouvement Moudjahidine palestinien.

Dans une autre opération conjointe menée par les Brigades Moudjahiddines avec les forces du martyr Omar al-Qasim, la branche militaire du Front Démocratique de Libération de la Palestine, le site militaire israélien de Nahal Oz , à l’est de Shujaya, à l’est de la ville de Gaza, a été ciblé avec un barrage de missiles à courte portée.

Pendant ce temps, les forces du martyr Omar Al-Qasim ont diffusé des images documentant le ciblage des forces d’occupation dans le quartier de Tal Al-Hawa, avec des obus de mortier.

Dans d’autres vidéos, des images diffusées par les Brigades Martyr Abu Ali Mustafa, la branche militaire du Front populaire de libération de la Palestine, montrent la destruction de concentrations de forces israéliennes à proximité du quartier général industriel de la ville de Gaza, avec des tirs réguliers d’ obus de mortier de 60 mm.

De leur côté, les Brigades Nasser Salah al-Din, la branche militaire des Comités de résistance populaire, ont visé le quartier général des forces d’occupation et les rassemblements de ses soldats et véhicules dans l’axe Netzarim, avec deux missiles 107.

Les Brigades du martyr Abdul Qader Al-Husseini ont également réussi à cibler le quartier général de l’armée d’occupation à Netzarim, avec un certain nombre d’obus de mortier de 60 mm.

Source: Médias