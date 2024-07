La Défense civile a annoncé avoir exhumé une soixantaine de corps ensevelis sous des décombres dans un quartier de l’est de Gaza d’où l’armée d’occupation israélienne s’est retirée mercredi soir.

Au moins 60 corps ont été découverts alors que les équipes d’urgence recherchaient des Palestiniens tombés en martyre dans le quartier de Tal al-Hawa, situé dans la partie sud de la ville de Gaza, après le retrait des forces d’occupation israéliennes de certaines zones.

Des corps, pour la plupart ceux de femmes et d’enfants, ont été vus en décomposition dans les rues de Tal al-Hawa après le retrait partiel des forces israéliennes vendredi matin, après sept jours d’opérations génocidaires dans la localité.

Les travailleurs de la protection civile ont déclaré qu’ils continuaient à récupérer les morts dans les rues et les bâtiments détruits.

« Au moins 60 corps ont été recensés. Certains ont été enterrés sur place. D’autres ont été transportés vers des hôpitaux proches. De nombreux corps sont encore sous les décombres. Les forces israéliennes sont stationnées à proximité et les opérations de secours sont régulièrement interrompues », a déclaré à Al-Jazeera, Mahmoud Basal, directeur de la Défense civile de Gaza.

« Il y a des maisons que nous ne pouvons pas atteindre, et il y a des gens qui ont été brûlés à l’intérieur de leurs maisons », a-t-il déclaré, soulignant que beaucoup de ceux qui ont été tués avaient quitté les abris voisins après avoir reçu l’ordre d’évacuer.

Basal a également déclaré que les corps des martyrs de Tal al-Hawa ont été découverts en état de décomposition ou partiellement mutilés par des chiens.

Selon des sources palestiniennes locales, la plupart des personnes tuées étaient des femmes et des enfants.

Les Nations unies estiment qu’environ 300 000 Palestiniens restent dans le nord de Gaza.

Les images de Tal al-Hawa reflètent celles d’un autre quartier de la ville de Gaza, le quartier de Choujaiya, d’où l’armée israélienne s’est retirée jeudi.

Aujourd’hui, les forces israéliennes se sont partiellement retirées du quartier de Choujaiya, dans la ville de Gaza, après deux semaine de violences.

Les autorités ont signalé avoir récupéré 60 corps supplémentaires à Choujaiya, tandis que des dizaines de martyrs se trouvaient toujours sous les décombres des maisons à Gaza, dans des conditions similaires à celles des corps retrouvés à Tal al-Hawa.

Le ministère de la Santé de Gaza a signalé que plus de 38 300 personnes, dont une majorité de femmes et d’enfants, sont tombées en martyre jusqu’à présent à cause du génocide commis par ‘Israël’ depuis octobre 2023.

Source: Avec PressTV