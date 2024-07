La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a exprimé la condamnation de son pays des « attaques injustifiées menées par Israël sur le territoire de la République arabe syrienne ».

Dans sa réponse à une question du correspondant de la chaine satellitaire Al-Mayadeen à Moscou concernant la possibilité que la présence militaire russe sur le territoire syrien puisse affecter le comportement « d’Israël » et mettre un terme aux attaques répétées contre ce pays, Zakharova a dénoncé les actions d’Israël, les qualifiant « d’ irresponsables » et qu’ils augmentent la possibilité d’une escalade du conflit armé au Moyen-Orient, poussant la région vers un abîme dangereux ».

Zakharova a rappelé qu’en avril dernier, la région était au bord d’une « guerre majeure après « la frappe provocatrice menée par l’armée de l’air israélienne contre le bâtiment du consulat iranien à Damas ».

Il a vivement appelé » l’administration israélienne à s’abstenir de toute action agressive contre la Syrie et à respecter les normes internationales pour éviter des conséquences désastreuses ».

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a souligné que « les attaques israéliennes contre les pays voisins, sous prétexte d’éliminer préventivement les menaces à la sécurité nationale, ne sont pas condamnées par tous les membres de la communauté internationale ». Au contraire, » ceux qui pourraient tenter d’empêcher les événements de se développer de cette manière sont au premier rang le partenaire stratégique d’Israël, les États-Unis et leurs alliés occidentaux, qui restent silencieux et acceptent ces frappes de missiles et ces bombardements continus comme s’ils sont un fait accompli, ajoute Maria Zakharova ».

Zakharova a affirmé : « Alors que la présence des forces américaines à l’est de l’Euphrate et leur coopération avec des éléments terroristes constituent un obstacle à la stabilité de ce pays », ajoutant que « la Russie met tout en œuvre pour empêcher une escalade majeure ».

Elle a souligné que « la Russie a des propositions spécifiques, bien connues de tous, concernant le règlement du conflit palestino-israélien et la réalisation de la sécurité dans la région du Moyen-Orient », et que » ces propositions sont encore en discussion et la Russie est prête à en discuter avec les pays de la région ».

Source: Médias