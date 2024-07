Le Hamas a déclaré dans un communiqué que le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh a appelé le nouveau président iranien Massoud Pezeshkian.

Les deux hommes « ont discuté des développements politiques et sur le terrain liés à la guerre d’extermination menée par l’occupation israélienne contre la bande de Gaza et des développements globaux liés à la question palestinienne ».

M.Pezeshkian a « condamné dans les termes les plus forts l’attaque brutale lancée par l’occupation sur la population déplacée dans le camp de déplacés d’Al-Mawasi », et a affirmé que ce crime horrible indique « le désir de l’entité de poursuivre le génocide et de briser la volonté de résistance, et qu’elle échouera à le faire ».

Il a souligné que « la République islamique ne laissera pas le peuple palestinien seul dans ces circonstances difficiles », insistant sur le fait que son gouvernement « mettra la question palestinienne au sommet de ses priorités car c’est la question centrale du monde islamique ».

Haniyeh à Pezeshkian: nous apprécions la façon dont l’Iran défend la cause palestinienne

Selon l’agence de presse iranienne IRNA, lors de cet appel téléphonique, M.Haniyeh a déclaré : « Nous apprécions le rôle joué par l’Iran dans le dossier palestinien et nous souhaitons davantage d’efforts politiques et diplomatiques pour mettre fin à l’agression israélienne ».

Concernant les négociations de cessez-le-feu indirectes avec le régime sioniste, il a affirmé : « La Résistance a fait preuve de flexibilité dans les négociations sur l’échange des prisonniers, mais Netanyahu a répondu en commettant encore des crimes contre les civils ».

« Dans son récent discours, Netanyahu a présenté de nouvelles conditions qui ne figuraient pas parmi les dispositions des propositions antérieurement faites ; ce qui témoigne de sa volonté de poursuivre son agression », a expliqué le responsable du Hamas.