La télévision israélienne a rapporté, le dimanche 14 juillet, citant un officier militaire, que les forces armées de ce régime sont extrêmement épuisées et que l’armée cherche à recruter des volontaires sur les réseaux sociaux.

Selon Fars News, une militaire de réserve de la Brigade Golani du régime sioniste a admis dans une interview à la télévision du régime sioniste que « les soldats de l’armée sont fatigués et épuisés » en raison de la poursuite de la guerre avec la Résistance à Gaza et le Hezbollah sur le front Nord.

Il a ajouté : « nous avons commencé à rechercher des combattants et des volontaires à travers des groupes fermés sur le réseau social Facebook ».

Ce soldat israélien a déclaré que l’armée n’était pas prête à affronter le Liban et le Hezbollah et que ses compagnons de bataille ne pouvaient pas servir dans de nombreuses régions. Il a ajouté que la poursuite de cette guerre entraînait de nombreux dégâts psychologiques et que si l’armée israélienne poursuivait sa politique actuelle, elle ne pourrait pas attirer davantage de forces.

Plus de 9 mois se sont écoulés depuis le début de la guerre à Gaza, et l’armée israélienne est aux prises avec le manque de forces militaires dû à cette guerre d’usure.

En juin, le ministre israélien de la Guerre, Yoav Gallant, a demandé au Premier ministre Benjamin Netanyahu de tenir une réunion urgente pour examiner la possibilité de prolonger le service militaire de 32 à 36 mois. Or, à l’ombre de l’adoption d’une loi exemptant les Haredi d’effectuer le service militaire, d’autres ministres du cabinet israélien se sont opposés à cette initiative du ministre israélien de la Guerre.

Ces dernières semaines, le ministre de la Guerre du régime sioniste a annoncé : « Nous avons un besoin urgent de 10 000 soldats. Nous pouvons recruter 4 800 juifs orthodoxes religieux [Haredi] ».

Yoav Gallant a souligné le manque d’effectifs dans l’armée, alors que l’armée avait auparavant pris des mesures pour compenser un grave manque d’effectifs. Par exemple, il avait été décidé de transférer certaines des recrues de l’Unité 8200 et d’autres unités d’espionnage vers les unités d’infanterie.

Source: Avec PressTV