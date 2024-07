Le chef de l’opposition à la Knesset israélienne, Yair Lapid, a affirmé aujourd’hui lundi que « la puissance d’Israël a été brisée et détruite, militairement, politiquement et même intérieurement ».

Lapid a ajouté, dans un communiqué, que le Premier ministre Benjamin Netanyahu « connaît cette vérité et la craint ». Par conséquent, cela « empêche la formation d’une commission d’enquête officielle ».

Il a souligné que « Netanyahu n’est pas une victime, mais plutôt un lâche et un raté », ajoutant « qu’il ne se soucie que de lui-même et de ses propres affaires ».

Il y a quelques jours, la radio militaire israélienne citait les propos du chef de l’opposition: « Israël doit arrêter la guerre, conclure un accord et restituer les prisonniers ».

Lapid a noté : « Israël a toujours été contre les guerres longues. L’armée s’appuie sur des forces de réserve, qui ne sont pas adaptées à ce type de guerre ».

Avant cela, Lapid a également lancé une attaque contre le gouvernement Netanyahu, affirmant que « tout s’effondre autour et à l’intérieur d’Israël », soulignant que « ce qu’il faut aujourd’hui, c’est mettre fin à ce gouvernement destructeur dirigé par Netanyahu, alors que « toutes les options disponibles à Israël sont mauvaises ».

Lapid a villipendé à plusieurs reprises le Premier ministre du gouvernement d’occupation, en particulier à propos de sa politique dans la guerre contre la bande de Gaza, qui témoigne des divisions politiques au sein de l’entité, au milieu de l’échec de l’armée à atteindre les objectifs de guerre déclarés, et la résistance continue d’infliger des pertes aux forces d’occupation dans la bande de Gaza.

Depuis des mois, Netanyahu rejette les appels au départ de son gouvernement et à la tenue d’élections anticipées, affirmant que cela « paralyserait Israël » et entraverait également les négociations de cessez-le-feu et les échanges de prisonniers pendant une période pouvant aller jusqu’à 8 mois.

Source: Médias