Le journal israélien Yedioth Ahronoth a rapporté que l’armée d’occupation a admis « pour la première fois, depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, qu’il y a une grave pénurie de chars, après qu’ils aient été pris pour cible dans la bande de Gaza ».

Yedioth Ahronoth a affirmé que « l’armée souffre également d’une pénurie de munitions et de missiles, ainsi que de combattants et de commandants blessés ou tués au cours des combats ».

Le journal a ajouté : « Des difficultés objectives sont apparues à la suite des combats dans la bande de Gaza et sur d’autres fronts, notamment au sein de la formation de combat de l’armée israélienne ».

Pendant la guerre, selon Yedioth Ahronoth, un grand nombre de chars ont été endommagés et sont inutilisables à ce stade et ne sont plus utilisés au combat ou à l’entraînement, et il n’est pas prévu que de nouveaux chars soient ajoutés au corps blindé bientôt. »

Cela signifie, selon le journal, que « le nombre de chars disponibles dans le corps blindé n’est suffisant ni pour l’effort de guerre, ni pour l’entraînement en même temps ».

Dans ce contexte, le journal américain Washington Post a rapporté lundi que « l’armée israélienne, épuisée par la guerre dans la bande de Gaza, envisage désormais avec prudence la guerre sur le front nord avec le Hezbollah ».

Le journal a souligné que « les dirigeants israéliens déclarent qu’ils ne veulent pas d’une guerre au Liban, mais qu’ils sont prêts à affronter n’importe quel scénario, mais après que leurs ressources ont été épuisées dans la guerre contre la bande de Gaza, les soldats sont épuisés et pas préparés pour un nouveau front dans le nord ».

Le journal a conclu que la guerre israélienne contre le Hamas » n’a pas conduit à sa défaite, et que Netanyahu est assiégé politiquement et n’a pas encore déterminé sa stratégie de sortie de la guerre ».

