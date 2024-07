La Résistance islamique au Liban, branche armée du Hezbollah, a annoncé avoir ciblé, dans la nuit de lundi à mardi 16 juillet, la colonie israélienne de Kiryat Chmona, construite sur les terres du village occupé d’Al-Khalisa, avec des dizaines de missiles Al-Falaq et des roquettes Katioucha.

La Résistance a affirmé dans un communiqué qu’elle a mené cette opération en soutien à Gaza et en riposte aux agressions israéliennes contre les villages et les domiciles du sud du Liban, en particulier l’horrible massacre commis par l’occupation dans la ville de Bint Jbeil, qui a entrainé le martyre de trois personnes, dont deux femmes.

« Le Nord continue de brûler »

Les médias israéliens ont rapporté qu’un incendie s’était déclaré dans une usine de la zone industrielle de Kiryat Chmona.

Et d’ajouter : « Plusieurs missiles se sont abattus sur des maisons de la colonie, y causant des dégâts considérables ».

Pour les médias israéliens, « le nord continue de brûler », recensant la chute de 50 projectiles à Kiryat Chmona.

Citant la déclaration du ministre de la Sécurité de l’occupation, Yoav Galant, selon laquelle il « ramènerait le Liban à l’âge de pierre », les médias ont souligné que « Kiryat Chmona est actuellement à l’âge de pierre ».

De nombreuses routes seront fermées mardi matin à Kiryat Chmona, par crainte de tirs nourris qui les cibleraient.

Agressions israéliennes contre le sud-Liban

Entre-temps, les agressions de l’occupation contre les villages et villes du sud se sont poursuivies. Lundi soir, des bombardements d’artillerie israéliens ont visé Wadi Slouki et la périphérie des localités de Bani Hayyan et Kfar Hamam.

Les avions militaires israéliens ont également lancé un raid contre la localité de Kfar Kila.

Et puis, dans la ville de Bint Jbeil, l’occupation a bombardé un domicile qui a entraîné le martyre de 3 citoyens, dont deux femmes.

La Résistance islamique au Liban a pour sa part annoncé le martyre sur la voie d’Al-Qods d’un combattant Amer Jamil Dagher, originaire de la ville de Bint Jbeil.