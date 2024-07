Des millions de musulmans dans le monde commémorent, ce mardi et le mercredi, le deuil d’Achoura, un souvenir du martyre de l’Imam Hossein (AS), le troisième Imam des musulmans chiites et petit-fils du Prophète Mohammad (SWA).

Les musulmans chiites d’Iran et d’autres pays participent aux rituels de deuil de l’Imam Hossein qui a été tué en martyr avec ses 72 compagnons lors de la bataille de Karbala, dans le sud de l’Irak, en 680 après J-C, après avoir lutté courageusement pour la justice contre l’armée beaucoup plus nombreuse du calife omeyyade, Yazid I.

Les personnes en deuil, vêtues de noir, se frappent la poitrine, défilent en processions de masse, écoutent des élégies et font la prière de midi, les bienfaiteurs distribuant des repas votifs.

Chaque année, des centaines de milliers de fidèles de différents pays se dirigent vers la ville de Karbala, qui abrite le sanctuaire sacré de l’Imam Hossein, pour célébrer l’Achoura dans sa plus grande magnificence.

L’Achoura est le point culminant des cérémonies de deuil de 10 jours observées au cours du mois de muharram du calendrier lunaire islamique.

Les rituels du mois de muharram symbolisent la position inébranlable et sans fin de la vérité contre le mensonge et la lutte de l’humanité contre l’injustice, la tyrannie et l’oppression, cause pour laquelle l’Imam Hossein a été tué en martyr.

À la veille de l’Achoura, connue sous le nom de Tassoua, les personnes en deuil se souviennent d’Abbas ibn Ali (AS), le demi-frère de l’Imam Hossein, qui a été tué en martyr peu avant l’Imam alors qu’il tentait d’apporter de l’eau aux femmes et aux enfants dans son camp qui étaient privés d’eau pendant des jours à cause du siège des forces ennemies.

Source: Avec PressTV