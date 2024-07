Alors que des voix s’élèvent quasiment chaque jour pour demander au président américain de se retirer de la course à la présidentielle en raison de son état de santé supposé chancelant, la Maison Blanche a indiqué, le mercredi 17 juillet, que Joe Biden avait été testé positif au Covid-19 tout en précisant que le président américain aller « bien ».

La Maison Blanche a fait valoir que le président était « complètement vacciné » et qu’il « continuerait à exercer pleinement ses fonctions » pendant sa période de confinement, alors qu’il était en campagne pour séduire les électeurs hispaniques dans le Nevada.

Cette information qui risque néanmoins de réalimenter le carburant de ses détracteurs démocrates d’autant que son rival, Donald Trump, connaît un regain de popularité après la tentative d’assassinant dont il a fait l’objet.

Des poids lourds démocrates ont tenté ces derniers jours de convaincre le président de passer le flambeau, face aux sondages défavorables après sa performance désastreuse fin juin lors de son débat avec son prédécesseur, un débat qui a suscité une vague d’interrogations sur ses capacités physiques et mentales.

Interrogé mardi par le média BET sur ce qui pourrait le faire réfléchir à jeter l’éponge, le président-candidat de 81 ans a répondu : « si j’avais un problème médical qui apparaissait, si quelqu’un, des médecins venaient me voir et me disaient: +vous avez tel problème+ ».

C’est la première fois que M. Biden entrouvrait la porte à l’idée d’abandonner sa campagne.

Selon des journalistes de CNN, l’influente Nancy Pelosi, ancienne présidente de la Chambre des représentants, aurait récemment dit à Joe Biden qu’il pourrait « détruire les chances des démocrates de remporter » les législatives qui se tiendront en même temps que l’élection présidentielle.

Selon ABC News, le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, a lui aussi demandé à Joe Biden de se retirer, une déclaration pas vraiment démentie par l’intéressé.

Un porte-parole de la Maison Blanche Andrew Bates a réagi auprès de l’AFP, affirmant que le président avait « dit aux deux responsables qu’il était le candidat du Parti démocrate » et qu’il prévoyait de « gagner, attendant avec impatience de pouvoir travailler » avec eux.

Signe des tensions au sein du Parti démocrate, des responsables ont annoncé mercredi leur volonté d’accélérer le processus de nomination de M. Biden avec un système de vote anticipé dont les modalités restent à définir.

Le système permettrait de voter durant la première semaine d’août plutôt que d’attendre la convention démocrate qui débute à Chicago le 19 août.

Certains démocrates ont vivement critiqué ce projet, jugeant qu’il s’agissait d’une façon de faire passer en force la candidature de Joe Biden. La vice-présidente Kamala Harris est considérée comme la favorite en cas de retrait de M. Biden.

Selon un récent sondage, près des deux tiers des démocrates interrogés ont exprimé le souhait de voir leur président jeter l’éponge.

Source: Avec Euronews