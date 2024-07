Le président de la Cour internationale de Justice, Nawaf Salam, a affirmé que « les pratiques et politiques d’Israël contredisent le droit international et que la Cour étudiera les répercussions judiciaires de la présence illégale d’Israël dans les territoires palestiniens occupés ».

Lors d’une séance pour annoncer que le tribunal, la plus haute instance judiciaire affiliée aux Nations Unies, examinerait son avis consultatif sur les conséquences juridiques de l’occupation israélienne des territoires palestiniens, Salam a déclaré que « le tribunal devait déterminer les pratiques d’Israël à Gaza , en Cisjordanie et à alQods, et il a la compétence pour exprimer son opinion ».

Il a expliqué que « le peuple palestinien, reconnu par les accords d’Oslo entre Israël et l’OLP, a le droit à l’autodétermination ».

Selon Salam, l’avis consultatif de la Cour internationale de Justice repose sur l’hypothèse selon laquelle les territoires palestiniens sont des terres sous occupation et que les territoires palestiniens occupés de la bande de Gaza, de Cisjordanie et d’alQods représentent des terres jouissant des caractéristiques suivantes : unité, continuité et souveraineté et doivent elles doivent être respectées ».

De même, la Cour internationale de Justice a considéré « qu’ Israël exerçait son autorité en tant que puissance occupante en dehors du droit international », soulignant que « l’occupation continue des territoires palestiniens pendant une longue période ne modifie pas son statut juridique ».

Concernant la guerre actuelle dans la bande de Gaza, le président de la Cour internationale de Justice a noté que l’actuel avis consultatif n’inclut pas la guerre qui a éclaté à Gaza en octobre 2023.

Salam a affirmé que « le tribunal considère la bande de Gaza comme faisant partie des territoires occupés par Israël en 1967 », soulignant « qu’ Israël a maintenu son autorité sur la bande, en surveillant notamment ses frontières aériennes, maritimes et terrestres ».

En outre, Salam a souligné que « les devoirs d’Israël dans les territoires occupés sont soumis au traité de 1959 concernant le traitement des civils pendant la guerre, et que les forces d’occupation sont tenues d’assurer l’approvisionnement en eau des habitants des territoires occupés ».

Il a également qualifié l’utilisation par « Israël » des ressources naturelles des territoires palestiniens occupés de violation de ses devoirs conformément au droit international », soulignant « qu’Israël doit fournir une compensation pour les dommages résultant de l’occupation des territoires palestiniens ».

Concernant le rôle global, la Cour internationale a affirmé que « tous les pays ont l’obligation de reconnaître l’occupation des territoires palestiniens par Israël, et que chacun a l’obligation de faire la distinction entre Israël et les territoires occupés ».

Colonies de Cisjordanie et d’alQods : violations du droit international

Le président de la Cour internationale de Justice, Nawaf Salam, a également affirmé que « la Cour n’est pas convaincue que l’extension de l’application du droit israélien en Cisjordanie et à alQods soit justifiée et qu’elle considérait les colonies israéliennes dans l’enveloppe de la bande Gaza et à alQods une violation du droit international ».

Dans ce contexte, Salam a déclaré que la Cour internationale de Justice estime « qu’ Israël considère Jérusalem-Est comme faisant partie de son territoire et qu’Israël y a appliqué sa propre loi après 1967, et donc Israël est obligé de mettre fin à sa présence dans les territoires palestiniens occupés le plus tôt possible ».

Le président de la Cour internationale a évoqué l’état d’expansion des colonies en Cisjordanie et a déclaré que « le transfert de colons vers la Cisjordanie ou à Jérusalem-Est est contraire à l’article 49 de la Convention de Genève » et que la confiscation par Israël des terres palestiniennes et leur octroi aux colons n’est pas temporaire et viole la Convention de Genève ».

La Cour internationale de Justice a souligné que « l’expansion des colonies en Cisjordanie et à alQods et l’établissement du mur de séparation renforcent les autorités d’occupation et qu’elles doivent mettre un terme à toute nouvelle activité de colonisation ».

De même, Salam a expliqué « qu’ Israël a accéléré l’annexion de terres et l’établissement de nouvelles colonies en Cisjordanie, qui représentent plus de 24 000 unités de colonies, tandis que le tribunal estime que le contrôle sur les terres occupées doit être temporaire et que sa poursuite équivaut à l’annexion illégale de grandes parties de ces terres ».

Après cela, le président du tribunal a examiné le nombre d’unités palestiniennes démolies par l’occupation au cours des dernières années, confirmant « qu’environ 11 000 unités palestiniennes ont été démolies depuis 2009 sous prétexte de ne pas être autorisées. À cette époque, il a souligné que les pratiques israéliennes ont conduit à l’expulsion des Palestiniens des terres occupées, en particulier de la zone C en Cisjordanie ».

Source: Médias