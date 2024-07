Le porte-parole des forces armées yéménites a annoncé, ce dimanche 21 juillet, que l’unité des missiles a mené une opération militaire qualitative avec plusieurs missiles balistiques contre des cibles importantes dans la région d’Umm al-Rashrash (Eilat), dans le sud de la Palestine occupée. Le général de brigade Yehya Sarii, a affirmé que cette opération a atteint ses objectifs.

Lors d’une deuxième opération conjointe entre les forces navales, l’armée de l’air et l’unité des missiles au sein des forces armées yéménites ont visé le navire américain « Pumba » en mer Rouge, avec plusieurs missiles balistiques et drones, qui ont directement touché le navire.

M.Sarii a en outre souligné que la riposte à l’agression israélienne « contre notre pays arrive inévitablement et sera grande et puissante », soulignant que ces opérations interviennent en soutien au peuple palestinien opprimé et à sa Résistance, et en riposte à l’agression americano-anglo-israélienne contre le Yémen.

Il a également souligné « le plein droit des forces armées yéménites de défendre le Yémen contre l’agression américano-britannique, ainsi que contre l’agression israélienne », ajoutant que « cette agression ne dissuadera pas le grand Yémen de sa position ferme en faveur du peuple palestinien opprimé ».

Et de réitérer : « les opérations yéménites contre les navires se dirigeants vers les ports de la Palestine occupée se poursuivront jusqu’à l’arrêt de l’agression israélienne et la levée du siège contre le peuple palestinien ».

Port d’Eilat : Les attaques yéménites nous ont coûté 50 millions shekels

Entre-temps, le directeur général du port d’Eilat a annoncé que les pertes résultant de la perturbation du travail à l’intérieur du port, suite aux attaques des forces armées yéménites, ont atteint environ 50 millions de shekels soit 13.680805 dollars.

Il a également fait état de l’intention des responsables du port de licencier plusieurs fonctionnaires cette semaine.

Les médias israéliens ont rapporté, ce matin, que des sirènes avaient retenti à Eilat, « suite aux menaces du Yémen de bombarder Israël ».

L’armée d’occupation a prétendu avoir intercepté un missile balistique lancé depuis le Yémen, tandis qu’un drone a été aperçu dans la zone.

Le correspondant des affaires militaires de la radio militaire d’occupation a déclaré que le missile balistique du Yémen « met environ un quart d’heure pour atteindre Israël, ce qui est bien moins de temps qu’un drone qui vole pendant de longues heures ».

Cette attaque survient au lendemain de l’agression aérienne israélienne contre les installations de stockage de pétrole dans le port de Hodeïda, à l’ouest du Yémen, qui a fait 3 martyrs et plusieurs blessés.

Par la suite, les forces armées yéménites ont affirmé qu’elles répondraient à cette agression flagrante « et cibleraient des cibles vitales au sein de l’entité sioniste ».

Sarii a déclaré : « Nous nous préparons à une longue guerre contre l’ennemi israélien, jusqu’à ce que l’agression contre Gaza cesse et que le siège soit levé », réitérant que « la région occupée de Jaffa (Tel-Aviv) n’est plus sûre ».