Les missiles de la résistance au Liban ont démantelé « la vision technologique israélienne en matière de fabrication alimentaire en Galilée », selon le site israélien Calcalist.

Le site Calcalist a affirmé la migration d’un certain nombre d’entreprises spécialisées dans les domaines de l’agriculture et de l’alimentation, ainsi que de leurs employés, en raison des opérations de résistance au Liban, sur le front nord de la Palestine occupée, d’une manière à nuire la stratégie israélienne.

Le site a rappellé que « le rêve israélien repose sur la création de centres régionaux d’expertise et de spécialisation, en faisant de Beer Sheva un centre de réseaux informatiques, de communication et d’information, et en faisant de la Galilée, notamment de Kiryat Shmona, un centre d’industries alimentaires et de génie agricole.

Une décision rendue par le gouvernement israélien, en 2018, prévoyait l’investissement de 100 millions de shekels (environ 27 millions de dollars) dans la région de Galilée, afin de renforcer les industries alimentaires et agricoles. L’Autorité israélienne de l’innovation a soutenu ces entreprises spécialisées et, en 2023, elle a investi environ six millions de dollars dans des entreprises situées à 10 kilomètres de la frontière libano-palestinienne, en plus de subventions d’une valeur d’environ deux millions de dollars à ces entreprises.

« Des dizaines d’entreprises, en plus de 90 entreprises émergentes, employant 500 personnes, travaillaient à Kiryat Shmona », selon Calcalist. Cela a changé après l’opération Déluge d’Al-Aqsa le 7 octobre et l’ouverture du front de soutien libanais de sorte que personne n’est restée, même pas une entreprise de technologie alimentaire dans la colonie du nord de la Palestine occupée.

Les entreprises, tous les organismes de soutien et organismes de secours, ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans la colonie et ses environs, ont été transférés vers le sud de la Palestine occupée, avec l’intensification des opérations de résistance au Liban, ses attaques contre les colonies d’occupation, et le déplacement de plus de 80 000 colons.

Calcalist a estimé « qu’Israël est incapable de réaliser la vision de la prospérité du Nord sans un changement dans la politique d’occupation, même si un cessez-le-feu ou une trêve à long terme est mis en œuvre ».

Les entreprises et entrepreneurs craignent pour l’avenir de Kiryat Shmona

Le site Calcalist a affirmé que « 30 % des habitants de Kiryat Shmona ne veulent pas y retourner ». Ils ont tenu le gouvernement pour responsable de leur déplacement de la frontière nord, soulignant que « la question dépend de ce que le gouvernement doit fournir pour qu’ils reviennent ».

Les entreprises et entrepreneurs ont déclaré à Calcalist : « La promesse de sécurité dans le futur n’est pas claire et nous ne voyons pas de véritable horizon en matière de sécurité, alors que des centaines de roquettes et d’obus tombent ».

Ils ont conclu : « C’est irréaliste compte tenu du faible soutien que nous recevons, mais la condition de base est la sécurité, et il n’y a ni horizon ni direction ».

