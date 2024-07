Le journal britannique Financial Times a rapporté lundi que « le résultat des prochaines élections présidentielles américaines dépendra du candidat qui suscitera le plus la peur des électeurs ».

Le journal a souligné : « Lorsqu’il s’agit de drame politique, les USA sont toujours le leader mondial incontesté », ajoutant « tandis que les surprises des élections américaines continuent de provoquer choc et perplexité, la course à la présidentielle de cette année se dirige dans une direction inattendue ».

Il a noté : « Même avant que Biden ne cède à l’inévitable et ne démissionne, il était clair que les Républicains et les Démocrates s’engageraient dans des campagnes électorales fondées sur la peur ».

Le journal a souligné que « cela ne changera pas, quel que soit le candidat du Parti démocrate », expliquant que « si la vice-présidente Kamala Harris devient la candidate, ce qui semble probable, les républicains doubleront le poison de la campagne alarmiste ».

Il a ajouté que « diaboliser Biden, le vieil homme blanc de Pennsylvanie, était relativement difficile pour Trump et ses partisans. Quant à Harris, c’est une femme noire de Californie – et elle est la cible idéale du mouvement MAGA (Make America Great). »

Selon le Financial Times, « même avant la démission de Biden, les commentateurs de droite laissaient entendre que Harris serait le premier président américain à adhérer aux principes de diversité, d’équité et d’inclusion, et ils affirment qu’elle n’a pas atteint le sommet sur la base du mérite, mais sur la base de politiques qui favorisent la diversité, l’égalité et l’inclusion ».

Pour le Parti républicain, « la politique de diversité, d’équité et d’inclusion est l’incarnation de politiques qui affaiblissent les États-Unis et discriminent les hommes blancs ».

Exploiter les craintes des électeurs

Le journal a noté : « Lors de la convention républicaine, il est devenu clair que Trump se présenterait aux élections sur la base des problèmes de l’immigration, de l’inflation et de la guerre. Pour les républicains, toutes ces questions sont liées à l’affirmation selon laquelle les démocrates représentent une menace mortelle pour le rêve américain ».

Et de poursuivre: « les démocrates exploiteront un ensemble différent de préoccupations. Leurs principaux sujets seront probablement l’avortement et la tyrannie. Harris, ou celui qui remplacera Biden, prétendra que Trump menace les libertés fondamentales des Américains ordinaires. »

Le journal a ajouté : « Le sujet le plus scandaleux lors de la convention du Parti républicain est la prétendue invasion de l’Amérique par des immigrants illégaux », expliquant que « les personnes présentes dans la salle et sur les écrans de télévision ont apprécié les histoires d’immigrants violant et tuant des délégués américains et ont brandi des banderoles exigeant une expulsion massive maintenant ».

« Les républicains apprécieront d’essayer de tenir Harris pour responsable de la crise de l’immigration », a-t-il affirmé.

Quant au « troisième élément de la campagne de peur menée par les Républicains, c’est la guerre », selon le journal, qui a affirmé que « Trump a averti à plusieurs reprises que la Troisième Guerre mondiale représentait un danger imminent. Son parti prétend qu’il est à lui seul assez fort pour dissuader les ennemis des USA et empêcher les États-Unis d’être entraînés dans le conflit ».

Le journal a conclu : « La triste réalité est que les campagnes présidentielles, qui offrent espoir et optimisme, semblent appartenir au passé, et le résultat des élections de 2024 dépendra du parti le plus capable à susciter la peur des électeurs ».

Source: Médias