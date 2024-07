L’orthopédiste et chirurgien traumatologue américain Mark Perlmutter a accusé l’armée d’occupation israélienne de tirer délibérément sur les enfants dans la bande de Gaza, assurant qu’il n’a jamais vu autant d’enfants mutilés et blessés de sa vie.

Ce vice-président du Collège international des chirurgiens s’était rendu dans l’enclave fin avril dernier et pendant deux semaines du mois de mai, en compagnie d’un autre chirurgien, Feroze Sidhwa.

“Toutes les catastrophes que j’ai vues, combinées – 40 voyages de mission, 30 ans, Ground Zero, tremblements de terre, tout cela combiné – n’égalent pas le niveau de carnage que j’ai vu contre des civils en seulement ma première semaine à Gaza”, a expliqué le médecin juif américain dans une interview accordée à CBS.

Lorsqu’on lui a demandé si les civils qu’il a vu blessés ou tués étaient pour la plupart des enfants, Perlmutter a répondu : « Presque exclusivement des enfants. Je n’ai jamais vu ça auparavant. Jamais vu ça. J’ai vu plus d’enfants incinérés que je n’en ai jamais vu dans toute ma vie combinée. J’ai vu davantage d’enfants déchiquetés au cours de la première semaine seulement ».

Il a ajouté que l’armée israélienne tire délibérément sur des enfants, affirmant qu’il a des preuves du ciblage systématique des enfants et des crimes de guerre commis contre eux. Il a assuré avoir vu des enfants délibérément tués par des tireurs d’élite de l’armée israélienne.

« J’ai eu des enfants qui ont essuyé des tirs deux fois de suite, ils ont essuyé des tirs directement sur la poitrine, je ne pouvais pas mettre mon stéthoscope sur leur cœur avec plus de précision, et directement sur le côté de la tête, chez le même enfant”, a déclaré le Dr Perlmutter. Ajoutant « qu’aucun enfant en bas âge ne se fait tirer dessus deux fois par erreur par le meilleur tireur d’élite du monde ». » Ce sont des tirs destinés à tuer », a-t-il affirmé.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il entendait par enfants « mutilés », Perlmutter a expliqué : « Les parties de corps manquantes, écrasées par des bâtiments dans leur écrasante majorité, ou par les explosions de bombes, la deuxième plus grande majorité. Nous avons récupéré des éclats d’obus gros comme le pouce sur des enfants de huit ans.

Fin mars, l’Observatoire Euro-Méditerranéen des droits de l’Homme a déclaré avoir documenté l’exécution par l’armée israélienne de 13 enfants par des tirs directs sur des enfants palestiniens à l’intérieur et autour du Complexe médical al-Shifa à Gaza.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, près de 16.000 enfants ont été tués par l’attaque israélienne sur Gaza, et environ 38.000 ont été blessés, dont de nombreux amputés. En raison du siège israélien, des membres d’enfants ont été amputés sans anesthésie.

CBS a déclaré que l’armée d’occupation israélienne a décliné sa demande d’entrevue, mais qu’un porte-parole avait affirmé dans un courriel que “Tsahal n’a jamais et ne ciblera jamais délibérément des enfants” mais que “rester dans une zone de combat actif comporte des risques inhérents.”

Les deux médecins ont rapporté à l’écrit le récit de leur voyage dans la bande de Gaza : « La mendicité constante, la population sous-alimentée, les eaux usées à ciel ouvert – tout cela nous était familier en tant que médecins vétérans des zones de guerre… Mais ajoutez à cela l’incroyable densité de population, le nombre écrasant d’enfants gravement mutilés et amputés, le bourdonnement constant des drones, l’odeur des explosifs et de la poudre à canon – sans parler des explosions constantes qui font trembler la terre – et il n’est pas étonnant que l’UNICEF ait déclaré le La bande de Gaza est « l’endroit le plus dangereux au monde pour un enfant ».

Le nombre d’enfants gravement mutilés, en particulier, pesait lourdement sur Perlmutter et Sidhwa. « Nous avons commencé à voir une série d’enfants, des préadolescents pour la plupart, qui avaient reçu une balle dans la tête », écrivent-ils. « Ils mourraient lentement, pour être remplacés par de nouvelles victimes qui avaient également reçu une balle dans la tête et qui mourraient également lentement. Leurs familles nous ont raconté deux histoires : les enfants jouaient à l’intérieur lorsqu’ils ont été abattus par les forces israéliennes, ou ils jouaient dans la rue lorsqu’ils ont été abattus par les forces israéliennes.

Le Dr Perlmutter a également parlé pour CBS des « blessures émotionnelles » que ces enfants doivent endurer.

« Comment pouvez-vous mesurer cela ? Je n’arrive pas à mesurer le mien. Comment pouvez-vous être orphelin, en regardant votre famille, vous savez, fondue devant vous et déchiquetée devant vous ? Comment réparez-vous cela, jamais vous ne pourrez réparer cela ?”

Plus tôt ce mois-ci, le journal israélien 972 Magazine a publié un rapport citant des soldats israéliens qui expliquaient en détail que les forces israéliennes à Gaza n’avaient pratiquement aucune restriction quant aux personnes sur lesquelles ils pouvaient tirer.

Le rapport indique que Tsahal « exécute régulièrement » des civils qui pénètrent dans des zones que l’armée considère comme des « zones interdites », et détaille les fusillades au cours desquelles de jeunes enfants ont été tués.

Source: Médias