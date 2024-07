Les médias israéliens ont rendu compte des derniers développements à la frontière nord. Les intervenants ont unanimement reconnu la sincérité des promesses du secrétaire général du Hezbollah, Sayyed Hassan Nasrallah, soulignant que « le Hezbollah a élargi son cercle de ciblage et mis de nouvelles colonies dans sa ligne de mire ».

Lors d’une discussion sur le nord et la poursuite des combats contre le Hezbollah, une interview sur la chaîne israélienne Kan a évoqué les déclarations du ministre de l’Éducation du gouvernement d’occupation, Yoav Kisch, qui s’est adressé aux chefs des conseils d’implantation de première ligne dans le nord: « malheureusement, l’année scolaire ne commencera pas dans les colonies évacuées à la frontière (palestinienne) avec le Liban ».

La chaîne israélienne a rapporté que la déclaration du ministre est intervenue après une journée de combats à la frontière nord, « qui comprenaient des tirs de missiles sur de nouvelles colonies, comme Nasrallah l’avait promis ».

Concernant la réponse aux menaces du secrétaire général du Hezbollah, le correspondant de la chaîne israélienne Kan dans le nord, Robbie Hammarschlag, a affirmé que « bien que le Hezbollah défie par ses déclarations et par ses tirs, cette affaire ne semble interesser personne en Israël. Personne n’a répondu à l’élargissement de la portée des tirs du parti ».

Le journaliste a déclaré que « lundi soir, un événement relativement exceptionnel a eu lieu , lorsque le Hezbollah a concentré ses tirs sur la ville de Tzuriel près de Horfesh », notant « qu’elle n’a pas été évacuée ». Il a souligné dans le même temps que « le Hezbollah a affirmé qu’il a ouvert le feu là-bas en élargissant le cercle de tir et en tirant sur de nouvelles villes ».

Dans ce contexte, le correspondant de la chaîne israélienne Channel 13 dans le nord a déclaré que « le Hezbollah continue d’élargir la portée de ses attaques de missiles ».

Les colons évacués de la colonie de Metula sur Channel 13 ont déclaré : « Il doit être clair que la situation dans le nord est un cauchemar permanent pour des centaines de milliers de personnes ».

Les colons ont décrit leur état comme étant « épuisés, fatigués, tendus et déçus ».

Le Hezbollah répond aux attaques de l’occupation

Mardi, la Résistance islamique au Liban – Hezbollah – a mené plusieurs opérations contre les soldats de l’occupation israélienne et ses sites militaires à la frontière avec la Palestine occupée, en réponse aux attaques de l’occupation contre les villes du sud.

La Résistance islamique a lancé une attaque aérienne, via un escadron de drones d’attaque, sur la base du Mont Neria, qui est un quartier général de commandement actuellement occupé par les forces de la Brigade Golani. La résistance a ciblé les emplacements de ses officiers et soldats, a atteint ses cibles avec précision et a provoqué des victimes confirmées.

Les résistants ont ciblé la caserne Ramim, un quartier général de commandement actuellement occupé par les forces de la Brigade Golani, avec des obus d’artillerie lourde, et ont confirmé qu’il s’agissait d’un coup direct.

Le site Al-Marj a été visé par un missile Burkan, et il a été touché directement.

Ces opérations interviennent en réponse aux attaques israéliennes et à l’assassinat perpétré par l’ennemi israélien dans la ville de Shaqra, et en soutien à la bande de Gaza et à sa résistance.

La Résistance islamique a bombardé la colonie de Kiryat Shmona avec des dizaines de roquettes Katyusha, en réponse aux attaques ennemies contre les villages du sud et les refuges des villages du district de Marjayoun, en particulier l’attaque qui a visé le minaret de la mosquée Taloussa.

La résistance a ciblé un mouvement de soldats ennemis israéliens sur le site de Samaqa dans les collines libanaises occupées de Kafr Shuba, avec des obus d’artillerie, réalisant un coup direct, laissant les soldats morts et blessés.

Plus tôt dans la journée, le parti a ciblé le quartier général du bataillon Sahel dans la caserne de Beit Hilal, à l’aide de missiles Falaq, en réponse aux attaques de l’ennemi contre les villages du sud et les maisons civiles, notamment dans la ville de Shihin.

Selon le correspondant d’Al-Manar au sud du Liban, un escadron de drones a été lancé du Liban vers la région de la Galilée occidentale et des sirènes ont retenti dans les colonies.

Le correspondant a déclaré que des bruits d’explosions ont retenties dans certaines zones de la Galilée occidentale, après que des roquettes aient été lancées depuis le Liban vers une cible israélienne, sans compter qu’un nouveau lot de roquettes ait été lancé vers les colonies de Galilée.

Les médias israéliens ont rapporté que « des roquettes sont tombées dans les régions de Ramim et de Margaliot, et deux salves de roquettes ont été lancées en direction du Doigt de Galilée et que le Dôme de Fer a été activé », notant que « des sirènes ont retenti dans un certain nombre de colonies telles Kiryat Shmona , Beit Hillal et Margaliot ».

Les médias israéliens ont rapporté que « huit équipes de pompiers ont tenté d’éteindre les incendies en Galilée et en Galilée occidentale suite au lancement de missiles et de drones depuis le Liban ».

Parallèlement, les attaques de l’occupation contre les villages et les villes du sud du Liban se poursuivent, l’aviation d’occupation israélienne a ciblé la périphérie des villes de Kafr Hamam et Kafr Shuba, selon le correspondant d’Al-Manar dans le sud.

Plus tôt dans la journée, un raid israélien a visé la ville de Shaqra, dans le sud du pays, tandis que l’artillerie de l’occupation a visé la périphérie des villes de Hula et Markab.

La Résistance islamique a annoncé le martyr de Sadeq Atef Atwi, Malak, de la ville de Shaqra, dans le sud du pays, qui s’est élevé en martyr sur la route d’alQods.

Source: Médias