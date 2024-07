À l’issue des réunions tenues en Chine, les factions palestiniennes ont annoncé leur accord pour parvenir à une « unité nationale globale » incluant toutes les forces dans le cadre de l’OLP, et ce dans le but de former un gouvernement intérimaire de consensus national.

C’est ce qui ressort d’un communiqué publié à l’issue d’une réunion nationale organisée par 14 factions palestiniennes dans la capitale, Pékin, à l’invitation officielle de la Chine, qui a duré deux jours.

Les factions ont affirmé dans un communiqué : « Les factions nationales ont convenu lors de leurs réunions en Chine de parvenir à une unité nationale palestinienne globale, qui inclut toutes les forces et factions palestiniennes dans le cadre de l’Organisation de libération, et de s’engager à établir un État palestinien indépendant avec alQods pour capitale, conformément aux résolutions des Nations Unies, et à garantir le droit au retour conformément à la résolution 194 ».

Et d’ajouter : « Sur la base de l’accord d’entente nationale signé au Caire le 4 mai 2011 et de la déclaration de l’Algérie signée le 12 octobre 2022, les factions ont décidé de continuer à suivre la mise en œuvre des accords visant à mettre fin à la division interne avec l’aide de l’Égypte, de l’Algérie, de la Chine et de la Russie ».

Dans le communiqué, les factions ont détreminé quatre clauses liées au suivi de la mise en œuvre des accords visant à mettre fin à la division ».

Dans ce contexte, les factions à Pékin ont convenu de « résister et contrecarrer les tentatives visant à déplacer les Palestiniens de leurs terres, et de souligner l’illégalité des colonies et de leur expansion, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité, de l’Assemblée générale des Nations Unies et de l’ avis de la Cour internationale de Justice ».

Les factions ont également convenu de « travailler à lever le siège barbare de Gaza et de la Cisjordanie, ainsi que de l’importance de fournir une aide humanitaire et médicale sans restrictions ni conditions », ainsi que de « soutenir les familles des martyrs, des blessés et des victimes et de tous ceux qui ont perdu leur maison et leurs biens ».

Le communiqué a indiqué que « les factions se sont mises d’accord sur un mécanisme collectif pour mettre en œuvre les dispositions de la déclaration sous tous ses aspects », sans annoncer ce mécanisme. Les factions ont également considéré « la réunion des secrétaires généraux comme un point de départ pour le travail des équipes nationales conjointes et ont décidé de fixer un calendrier pour la mise en œuvre de cette déclaration sans en parler ».

Abou Marzouk lors de la signature de l’accord de Pékin : Nous vivons des moments historiques enregistrés par la lutte inébranlable de notre peuple

Le chef du Bureau des relations internationales du Mouvement de résistance islamique Hamas, Mousa Abou Marzouk a déclaré que « la bataille du Déluge d’Al-Aqsa a beaucoup provoqué des changements aux niveaux national, régional et international et ont laissé des empreintes claires pour nos droits ».

Abou Marzouk, lors de la réunion de signature de la Déclaration de Pékin, aujourd’hui mardi, a affirmé : « Ce sont des moments historiques, et nous demandons à Dieu de nous aider à mettre en œuvre ce que nous avons signé, et non que cela soit un modèle de ce que nous avons signé dans le passé, et nous connaissons un moment historique enregistré par la lutte de notre peuple, que nous saluons ». Il a souligné que « notre peuple a fait échoué le plan de l’ennemi visant à neutraliser et à isoler la résistance, visant à déplacer le peuple palestinien, car le peuple est resté fidèle à ses terres ».

Il a ajouté : « Nous resterons déterminés à libérer nos terres et à rendre à notre peuple sa liberté ».

Et de poursuivre : « La Palestine et sa cause sont devant les tribunaux internationaux, grâce à la lutte et aux sacrifices de notre peuple, et nous agissons à tous les niveaux pour protéger le peuple et mettre fin à l’agression contre lui, et nous ferons tout notre possible pour arrêter les massacres et l’agression ».

Le dirigeant Abou Marzouk a remercié les efforts chinois et tous ceux qui se sont tenus à nos côtés dans le sang, le Hezbollah, le Yémen, l’Irak, l’Iran, le Qatar, la Turquie et l’Égypte.

Badran : La Déclaration de Pékin est une étape importante sur la voie de l’unité nationale

Le chef du Bureau des relations nationales du mouvement Hamas et membre du Bureau politique, Houssam Badran, a affirmé que « la Déclaration de Pékin constitue une étape positive supplémentaire sur la voie de la réalisation de l’unité nationale palestinienne, et que son importance réside en termes de lieu et de contexte. Nous parlons de la République populaire de Chine, avec son poids international et sa position ferme en faveur de la cause palestinienne ».

Dans un communiqué de presse aujourd’hui mardi, Badran a exprimé sa haute appréciation pour « les grands efforts déployés par la Chine pour parvenir à cette déclaration, et ses efforts avancent sur cette voie pour la première fois avec leur poids et leur stature, et c’est quelque chose que nous, en tant que Palestiniens applaudissons. Nous devons affronter la politique d’exclusivité menée par les États-Unis d’Amérique à l’égard de la question palestinienne, et l’administration américaine s’oppose à tout consensus national palestinien interne et est complètement partiale et même partenaire de l’occupation dans ses crimes contre notre peuple ».

Badran a ajouté que « cette annonce intervient à un moment important alors que notre peuple est exposé à une guerre d’extermination, notamment dans la bande de Gaza ». Il a souligné que « la déclaration officielle signée par les factions est claire dans son contenu et n’est pas celle qui a été publiée et diffusée depuis hier ».

Badran a déclaré que « les personnes rassemblées à Pékin ont salué notre peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, pour sa fermeté et sa détermination, et ont exprimé leur appréciation pour la résistance palestinienne qui exerce notre droit naturel à faire face à l’occupation ».

Badran a expliqué « qu’il y a un accord sur les demandes palestiniennes liées à la fin de la guerre et de l’agression barbare, à savoir : un cessez-le-feu, le retrait complet de la bande de Gaza, les secours et la reconstruction ».

Il a souligné que les clauses d’accord les plus importantes sont : la formation d’un gouvernement palestinien de consensus national qui gérerait les affaires de notre peuple à Gaza et en Cisjordanie, qui superviserait la reconstruction et préparerait les conditions des élections, et telle était la position du Hamas présentée dès les premières semaines de la bataille ».

Le chef du Bureau des relations nationales du Hamas a noté que « cette solution, de notre point de vue, représente la solution nationale idéale et la plus appropriée pour la situation palestinienne après la guerre, et qu’elle constitue une barrière impénétrable à toute ingérence régionale et internationale visant à imposer des faits contraires aux intérêts de notre peuple dans la gestion des affaires palestiniennes après la guerre ».

Badran a rapporté que les personnes rassemblées à Pékin ont insisté « sur la nécessité de s’opposer aux complots de l’occupation et aux violations continues dans la mosquée bénie d’Al-Aqsa, ainsi que sur les tentatives de judaïsation des lieux sacrés islamiques et chrétiens dans la ville d’alQods, et ont souligné le plein soutien aux prisonniers dans les geôles israéliennes, aux hommes et femmes, qui subissent des conditions de détention barbares contraires aux droits humains et légaux minimaux ».

